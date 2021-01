Salvador terá atenção a reinfecções, mas vai manter estratégia contra covid, diz Bruno

Salvador manterá a mesma estratégia de combate à covid-19 que tem tomado, mesmo com a confirmação do primeiro caso de reinfecção no estado, com uma mulher contaminada pela mutação do coronavírus que surgiu na África do Sul. O prefeito Bruno Reis comentou o tema nesta sexta-feira (8)



"Essa era uma preocupação que já existia em outras cidades, em alguns lugares do Brasil. O que os cientistas estão assegurando é que a vacinação tem eficácia para essa mutação. Temos que seguir na mesma estratégia. A gente tem acompanhado diariamente os números", disse Bruno. "Temos três novos bairros com medidas (contra a covid), Imbuí, São Marcos e Cabula. Mantivemos as ações em Itapuã, Pituba e Brotas. Saímos de Pernambués porque os números caíram", citou ele.

Ele diz que a estratégia vai seguir com "mesma coerência e critérios". "Por enquanto a estratégia é essa. A gente vem mantendo os índices de ocupação de UTI oscilando entre 60% a 70%. Quando chega a 70%, a luz amarela acende, mas por enquanto estamos conseguindo administrar. As UPAs têm respondido bem. Aumentou a pressão, mas a gente consegue administrar. Por enquanto não justifica nenhuma outra medida", acredita o prefeito.

Bruno falou da possibilidade de medidas mais duras de isolamento social. "Nesse caso específico, identificado, temos que fazer o isolamento imediato, tentar mapear as pessoas que tiveram qualquer tipo de relação, para evitar a propagação. Caso surjam outras pessoas, a gente pode avaliar outras medidas".

O prefeito ainda comentou o número de 200 mil mortos por covid-19 no Brasil, afirmando que o governo federal deveria ter tomado a frente no combate à pandemia desde o primeiro momento. "Já poderíamos estar discutindo de forma nacional, e até já colocando em prática, a retomada da educação. Chegamos a 200 mil mortes. O que faltou? O protagonismo do governo federal para liderar".

Reinfecção

Depois de confirmar o primeiro caso de reinfecção da covid-19 na Bahia, a Secretaria de Saúde (Sesab) afirmou que outros 118 casos suspeitos estão sendo investigados em todo estado. Os pacientes têm idades variando de 5 até mais de 80 anos. São 82 mulheres e 36 homens. O caso confirmado hoje foi de uma mulher de 45 anos, moradora de Salvador, contaminada com uma variante do vírus descoberta primeiro na África do Sul.

A Sesb explicou que a confirmação da reinfecção e identificação do tipo de coronavírus foi feita por sequenciamento genético. Foi observada na sequência genética do vírus presente no segundo episódio, a mutação E484K. A mulher contaminada teve covid-19 duas vezes em um intervalo acima de 90 dias, segundo laudos do Hospital São Rafael - em maio e outubro do ano passado. O hospital informou à Sesab sobre a suspeita de reinfecção no dia 22 de dezembro de 2020.

A análise genética mostrou que as duas amostras de coronavírus agrupam-se em dois lados distintos e pertencem a duas sublinhagens diferentes: B.1.1.33 a amostra da primeira coleta e B.1.1.248 a amostra da segunda coleta; apresentam um perfil de mutações diferentes; e permitiu a identificação na amostra referente à segunda coleta (caso de reinfecção) da mutação encontrada na nova variante da África do Sul na proteína Spike localizada no RDB (E484K).

Para além do sequenciamento genético foram realizados outros exames, a exemplo da quantificação de anticorpos anti-SARS-CoV-2, coletados em momentos distintos do caso em questão, acrescenta a secretaria.