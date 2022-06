Salvador terá atendimentos com médicos e dentistas de graça nesta quinta (30)

O bairro da Vila Canária vai receber a próxima edição da Feira Cidadã, nesta quinta-feira (30), das 8h às 17h. No local, serão ofertados exames, além de consultas e procedimentos médicos e odontológicos, tudo de graça.

A expectativa da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), responsável pela feira, é que 6 mil pessoas sejam atendidas. Ao todo, serão cerca de 2 mil consultas oftalmológicas, 600 procedimentos odontológicos, mais de 2 mil exames como ultrassonografia, eletrocardiograma e raio X. Pacientes que apresentarem indicação de cirurgia oftalmológica serão encaminhados, no evento, para posterior realização do procedimento.

Quem precisa de atendimento com um dentista terá acesso a vários serviços, como exame radiológico, aplicação de flúor, limpeza, restauração, endodontia (tratamento de canal), periodontia (tratamento de gengiva) e cirurgias de baixa complexidade.

Outros serviços úteis à população, como emissão da segunda via do RG e antecedentes criminais serão ofertados gratuitamente no balcão de atendimento do Governo do Estado, em parceria com outras secretarias da gestão estadual.

Para ter acesso a qualquer um dos serviços é necessário apresentar Cartão SUS, RG, comprovante de residência, comprovante de vacinação contra a covid-19 e requisição médica para realização de exames de ultrassonografia.