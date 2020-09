Salvador terá carreata com Senhor do Bonfim e Nossa Senhora das Dores

A Paróquia Santa Cruz, no Engenho Velho da Federação, celebrará a Solenidade da Exaltação da Santa Cruz nesta segunda-feira (14). Como parte da programação, às 10h acontecerá uma carreata com as imagens do Senhor Bom Jesus do Bonfim e de Nossa Senhora das Dores.

A carreata fará o seguinte trajeto: saída do Seminário São João Maria Vianney (Avenida Cardeal da Silva), Rua Apolinário de Santana, fim de linha do Engenho Velho, Rua Xisto Bahia, Avenida Vasco da Gama (sentido Lucaia), Avenida Anita Garibaldi, Rua Barão do Triunfo, retornado à Avenida Cardeal da Silva e seguindo em direção à entrada do Parque São Brás, Vale da Muriçoca, Vasco da Gama, Ladeira Manoel Bonfim, fim de linha do Engenho Velho da Federação, Rua Apolinário de Santana, breve parada em frente à Igreja Matriz onde haverá um momento de oração, retornando à Avenida Cardeal da Silva.

Além da carreata, os fiéis participarão de duas Missas: às 7h30, pelos paroquianos e devotos falecidos, presidida pelo padre Lázaro; e às 19h, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. É importante ressaltar que as Celebrações Eucarísticas acontecerão com o número reduzido de fiéis, estabelecido pelos protocolos do Governo do Estado da Bahia e da Prefeitura de Salvador. Assim, quem desejar participar presencialmente deve entrar em contato com a paróquia através das redes sociais: @paroqsantacruz (Instagram) e @SantaCruz.Ssa.BA (Facebook). Para aqueles que pertencem ao grupo de risco ou que, por outro motivo, não poderão estar presentes fisicamente, toda a programação também será transmitida pelo canal “Paróquia Santa Cruz em Salvador”, no YouTube.

“O evento é comemorativo pela Solenidade da Exaltação da Santa Cruz, quando desejamos aproveitar o ensejo da pandemia e levar um pouco de paz e consolo às famílias e às pessoas durante este isolamento social. O Senhor do Bonfim fala direto ao coração do povo baiano, tão religioso e fraterno”, afirma o pároco, padre Lázaro Muniz.