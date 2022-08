Salvador terá debate sobre mulheres vítimas de violência doméstica e familiar

Acontece nesta sexta-feira (2) um debate sobre o processo de abrigamento no caso de mulheres que sofrem violência doméstica e familiar na Bahia. O evento será no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública (Esdep), no bairro do Canela, das 9h às 13h.

O foco do encontro, que é uma audiência pública, será em quais são as políticas atuais aplicadas nessas situações, se elas são eficazes e o que pode ser feito para garantir mais segurança para essas mulheres violentadas.

O encontro será promovido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) e terá intermédio da Coordenação de Direitos Humanos e do Núcleo de Defesa das Mulheres (Nudem) e da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do estado da Bahia.

Entre os presentes para o debate estarão representantes das entidades e instituições envolvidas na organização do evento e membros dos seguintes órgãos: Secretaria De Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Superintendência de Assistência Social (SAS), Centro de Referência de Atendimento à Mulher Lélia González (CRAM), Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana Irmã Dulce (CAMSID), Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher (GEDEM) do MP/BA e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia.

SERVIÇO

O que: Audiência Pública Política Estadual de Abrigamento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar

Onde: Auditório da Esdep, Rua Pedro Lessa, Canela, Salvador

Quando: 2 de setembro (sexta-feira), das 9h às 13h.