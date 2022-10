Salvador terá esquema especial de ônibus para o feriado nesta quarta (12)

A Secretaria de Mobilidade (Semob) montou um esquema especial para reforçar o transporte público em Salvador nesta quarta-feira (12), feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Como na data também é comemorado o Dia das Crianças, a operação vai atender locais onde são registradas grande concentração de público como, por exemplo, a Orla, Jardim Zoológico e Parque da Cidade.

A frota de veículos convencionais será reduzida, como já acontece em dias de feriado. Mas a operação especial contará com o reforço de 60 ônibus da frota reguladora a partir do período da tarde, das 13h às 21h. Com isso, caso haja alta demanda de passageiros, os coletivos serão acionados para atender à população.

Esquema

Na estação da Lapa serão disponibilizados oito veículos, que darão atendimento à região da Barra e Avenida Garibaldi; na estação Mussurunga, três veículos reguladores serão destinados à demanda na região da Praia do Flamengo; na estação Pirajá outros seis veículos vão dar atendimento às regiões de Itapuã e Ribeira, que, neste caso, também contará com reguladores partindo do Terminal Acesso Norte (2 carros).

Ônibus reguladores serão colocados na Base Naval (11 carros), Ribeira (3 carros), Abaeté (12 carros), Parque da Cidade (10 carros), e no Centro de Abastecimento de Paripe (5 carros). Apesar de estarem alocados nestes pontos, os reguladores podem ser encaminhados para outros locais em que seja necessário, ficando à disposição da equipe de agentes da Semob.