Salvador terá gabinete de crise para situações de risco de operações de transporte

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) vai publicar, nos próximos dias, uma portaria instaurando um Gabinete de Gestão de Crise, que irá atuar em situações onde há riscos para a operação de transporte, bem como à integridade física dos rodoviários e usuários do sistema. O comitê será composto por instituições ligadas diretamente à operação do transporte por ônibus e à segurança pública.

O comitê será composto por uma equipe da Semob, com representantes do setor de fiscalização e de programação, da Integra, da concessionária que atende a região em crise, da Prefeitura-Bairro da área, Guarda Municipal, do Sindicato dos Rodoviários, além de um representante convidado da Polícia Militar. O gabinete será acionado sempre que forem identificadas situações de crise, riscos, incidentes e ameaças complexas e que tenham grande repercussão social.

“Diante das recorrentes situações que têm colocado em risco a segurança de rodoviários e usuários, sentimos a necessidade de criar um comitê que, em casos em que os ônibus fiquem impedidos de circular nas comunidades, buscará medidas para contornar a situação sem deixar de oferecer o serviço à população, mas também sem colocar estas pessoas em risco”, afirmou o titular da Semob, Fabrizzio Muller.

De acordo com o secretário, o comitê também poderá ser acionado em situações de paralisação do transporte que atinjam a cidade de forma mais crítica. “A intenção é que, com o comitê, seja possível intervir de forma mais rápida e assertiva em situações mais sensíveis e evitar maiores transtornos a todos os envolvidos”, frisou.