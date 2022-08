Salvador terá grupo de trabalho para estudar impactos da elevação do nível do mar

A capital baiana terá um grupo de trabalho para monitoramento e implementação de ações relacionadas à elevação do nível do mar na capital baiana. O lançamento ocorre nesta sexta-feira (12), às 9h, no Hub Salvador, no Comércio. O grupo será coordenado pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e contará com representantes de dez pastas da gestão municipal.

O objetivo do colegiado é monitorar e implementar ações relacionadas à elevação do nível do mar na cidade, bem como definir estratégias para minimizar os impactos do fenômeno nos próximos anos no município. O decreto com a instituição do grupo de trabalho foi publicado na edição da última quinta-feira (11) do Diário Oficial do Município (DOM).

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (IPCC), caso a temperatura média do planeta aumente em 1,5ºC, o nível do mar deve avançar em até 55 centímetros em 2100. Caso essa projeção esteja correta, locais considerados como pontos turísticos famosos da capital como o Porto da Barra, Mercado Modelo e Ilha dos Frades estão ameaçados com o avanço do nível do mar.

“O intuito é criar um grupo permanente para traçar estratégias que minimizem os impactos do avanço do nível do mar na região urbana. Com isso, serão planejadas obras de contingência e planos de evacuação do perímetro de forma organizada e precoce”, afirma a secretária da Secis, Marcelle Moraes.

O evento conta ainda com a palestra do diretor regional da C40 para América Latina, Ilan Cuperstein e o gerente da Rede de Alagamentos Urbanos no C40, Pedro Ribeiro. “A cidade de Salvador será afetada pelo aumento do nível do mar devido à crise climática e a Prefeitura começa a se preparar com este grupo de trabalho para ajustar o planejamento urbano da cidade aos cenários climáticos, protegendo assim, a presente e as futuras gerações de soteropolitanos”, afirma Ilan Cuperstein.