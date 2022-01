Salvador terá mais ônibus com ar condicionado a partir desta segunda (3) 

Seis linhas de ônibus que circulam pelas regiões do Subúrbio, Orla e Cajazeiras passarão a contar, a partir desta segunda-feira (3), com 35 novos veículos equipados com ar condicionado. A medida é parte da renovação da frota do transporte coletivo de Salvador. Serão contempladas as linhas 1005 – Lapa x Itapuã/Praia do Flamengo, 1007 – Lapa x Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas, 1372 – Jardim Nova Esperança/Vilamar x Comércio/Lapa e a 1405 – Estação Pirajá x Cajazeiras 8, todas operadas pela empresa OTTrans.

Já a partir da próxima terça-feira (4), as linhas 1645 – Alto de Santa Terezinha x Pituba e 1604 – Base Naval/São Thomé/Escola de Menor x Lapa, operadas pela concessionária Plataforma, começarão a circular com os novos veículos. “Estes novos ônibus com ar condicionado irão substituir os veículos antigos, sem ar, que operavam nestas linhas, oferecendo maior conforto aos usuários”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller.

De acordo com o secretário, as linhas foram escolhidas em razão de, nas duas últimas renovações, estes bairros não terem sido contemplados. “Além disso, atendemos a um pedido da comunidade de Cajazeiras 8, renovando completamente a frota da linha do bairro para a Estação Pirajá”, destacou.

Com os novos ônibus, as linhas 1007 e 1405 passam a contar com a frota totalmente renovada e climatizada. Já as linhas 1645 e a 1604 ainda não possuíam nenhum veículo com ar condicionado operando em sua frota. Já as linhas 1372 e 1005 pertencem à região da Bacia C, área que foi prejudicada após a falência da concessionária responsável pela região.