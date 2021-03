Salvador terá medidas ainda mais restritivas na próxima semana

Para conter ainda mais os índices de novos casos e ocupação dos leitos de UTI na capital baiana, em vez de antecipar feriados, Salvador terá medidas ainda mais restritivas a partir de segunda-feira (29). A decisão foi tomada em conjunto entre o prefeito Bruno Reis, o governador Rui Costa e demais prefeitos da Região Metropolitana nesta quinta-feira (25). A ação será válida até as 5h do dia 5 de abril.

Com isso, a partir de segunda (29), apenas supermercados, padarias, farmácias, clínicas veterinárias e o sistema de saúde poderão funcionar, além dos bancos. Os gestores também concordaram na retomada das atividades econômicas no dia 5 de abril. No início da próxima semana, o prefeito Bruno Reis vai se reunir com empresários e representantes do comércio para discutir esse retorno, que ocorrerá de forma escalonada.

“Essa estratégia está dando certo e os números estão aí para provar isso. Então, vamos fazer esse último esforço para, no dia 5 de abril, termos condição de reabrir tudo de forma segura e com responsabilidade”, disse Bruno.

As medidas serão somadas às anunciadas pelo Governador Rui Costa para todo o Estado, suspendendo o transporte intermunicipal durante a Semana Santa.

A suspensão vale a partir da Quinta-Feira Santa, dia 1 de abril até as 5h da terça-feira, 6 de abril.

Com isso, todos os modais de transporte está suspenso: rodoviários e também o Ferry Boat, que fecha a partir de 20h do dia 31 de março de 2021, a circulação, a saída e a chegada de ferry boats e catamarãs, em todo estado, até as 05h do dia 06 de abril.