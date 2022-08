Salvador terá novos voos para Lisboa e Buenos Aires a partir de outubro

A partir de outubro, a oferta de viagens internacionais a partir do Salvador Bahia Airport será ampliada. O voo para Buenos Aires, operado pela Aerolíneas Argentinas, terá frequência dobrada, passando de duas para quatro vezes por semana. Já o voo para Lisboa terá seis partidas semanais, número semelhante ao operado antes da pandemia, a partir de novembro.

As passagens já estão à venda nos sites das companhias aéreas e em agências de viagens.

Com o aumento de frequência em novembro, o voo direto para Lisboa estará disponível todos os dias, exceto sexta-feira. No mesmo mês, as viagens terão horário alterado, com partidas sendo realizadas às 23h40 e chegadas às 22h00. Já o voo para Buenos Aires passará a ser operado às quartas, quintas, sábados e domingos. As partidas têm como destino o aeroporto Aeroparque, localizado próximo ao centro da capital argentina, e acontecem às 23h55.

Além dos incrementos em rotas já disponíveis, outra novidade para o fim do ano é a retomada dos voos para Madri com a companhia aérea Air Europa. A partir de 21 de dezembro, as viagens partirão da capital baiana às quartas e sextas às 22h55, com previsão de pouso em Madri às 11h25 do dia seguinte.

Marcus Campos, Gerente de Marketing e Promoção Aérea do Salvador Bahia Airport disse: “A VINCI Airports tem trabalhado para recompor a oferta de assentos pré-pandemia no Salvador Bahia Airport, trazendo de volta voos que estiveram disponíveis no passado, bem como para diversificar a malha aérea através de novos destinos”.