Salvador terá palestra gratuita sobre prevenção ao suicídio nesta terça-feira (24)

O Hospital Salvador, no bairro da Federação, promoverá uma palestra gratuita nesta terça-feira (24) sobre prevenção ao suicídio. O evento faz parte do calendário do Setembro Amarelo, mês de combate a esse tipo de causa de morte.

A palestra, que é uma parceria entre o hospital e a Rede FTC, será realizada às 14h e tem como público alvo estudantes e profissionais de saúde, mas qualquer pessoa pode assistir.

O tema escolhido para o debate foi 'Quando morrer parece ser a solução para acabar com o sofrimento: dos aspectos psicológicos aos modelos de assistência em saúde mais humanizados'.

A palestra será ministrada pela professora e psicóloga Solange Diaz, que é formada em Psicologia pela Universidade Central de Chile, além de ser mestra em Estudos Interdisciplinares, com formação Internacional em Análise Bioenergética e em Biossíntese, Psicologia Corporal Somática e especialista em Recursos Humanos.

De acordo com o Ministério da Saúde, são registrados 11 mil casos de suicídio no Brasil, por ano. Essa é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no país.

Serviço:

O quê? Palestra “Quando morrer parece ser a solução para acabar com o sofrimento: dos aspectos psicológicos aos modelos de assistência em saúde mais humanizados”, a com a psicóloga Solange Diaz

Quando: terça-feira, dia 24/09, às 14h

Onde: Auditório do Hospital Salvador (Rua Caetano Moura, 59, Federação)

Inscrições: Gratuitas