Salvador terá plano de ações para prevenir acidentes com a rede elétrica

Salvador receberá um plano de ações para prevenir acidentes com a rede de energia elétrica. O projeto é uma parceria da prefeitura com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).

O projeto prevê a capacitação e treinamento para moradores de comunidades, abordando temas como segurança com a rede elétrica e eficiência energética, com informações e ações de combate ao desperdício de energia.

As comunidades contarão ainda com a troca de lâmpadas antigas (incandescentes, halógenas ou fluorescentes compactas) por lâmpadas LED, que são mais eficientes e gastam menos energia. A ação ocorrerá através do Programa de Eficiência Energética da Coelba, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O plano de ações também envolve a qualificação dos profissionais da Defesa Civil de Salvador (Codesal), para que eles possam identificar situações de perigo envolvendo a rede elétrica, incluindo eventuais riscos durante vistorias e procedimentos de fiscalização realizados pelo órgão, além de fiscalizações conjuntas entre a Codesal e a Coelba.

Segundo a Coelba, Salvador tem um alto número de ocupações e construções próximas às faixas de segurança das redes de distribuição de energia elétrica, que desobedecem os limites e afastamentos previstos na legislação e nas normas técnicas vigentes, o que provoca grande risco para a população que mora, trabalha ou transita nessas áreas.

O acordo tem como objetivo aprimorar e fortalecer as ações preventivas e corretivas nas vistorias e fiscalizações, tendo como principal objetivo eliminar os riscos de acidentes provocados pelo uso inadequado da energia elétrica.