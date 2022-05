Salvador terá procissão e missa em homenagem a São Francisco Xavier

O padroeiro da cidade de Salvador, São Francisco Xavier, será homenageado com missa e procissão nesta terça-feira (10). O dia marca os 336 anos de consagração da cidade ao santo.

A procissão começa às 17h30. O busto do padroeiro sairá da Igreja Nossa Senhora da Ajuda (Rua da Ajuda, Centro Histórico) e seguirá até a Catedral. Ele será carregado por autoridades políticas e será rodeado de fiéis.

Logo em seguida, às 18h, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, presidirá a Santa Missa na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, localizada no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico da cidade.

São Francisco Xavier

No calendário litúrgico católico, a festa de São Francisco Xavier é celebrada no dia 3 de dezembro. Em Salvador, há celebrações no dia 10 de maio porque foi nessa data que São Francisco Xavier foi proclamado padroeiro, quer dizer, protetor especial da capital da Bahia.

Ele ganhou o título porque, ainda nos tempos coloniais e do Brasil império, a cidade foi assolada, duas vezes, pela peste: uma em 1686 pela febre amarela e a outra, pela cólera morbus, em 1855. Como São Francisco Xavier morreu de peste, os jesuítas sugeriram à população implorar a intercessão do santo, obtendo êxito, já que a peste cessou em seguida.

Houve, então, um movimento popular que atingiu as autoridades locais e foi solicitado ao papa que São Francisco Xavier fosse declarado padroeiro da cidade.

Nessa época, ficou prometido celebrar anualmente, no dia 10 de maio, essa data.

SERVIÇO:

QUEM: Arquidiocese de São Salvador da Bahia

O QUÊ: Festa de São Francisco Xavier – procissão e Missa

QUANDO: 10 de maio

ONDE: Procissão às 17h30, saindo da Igreja Nossa Senhora da Ajuda (Rua da Ajuda, Centro Histórico) e seguindo até a Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Terreiro de Jesus, Centro Histórico), onde o Cardeal presidirá a Missa às 18h