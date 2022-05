Salvador terá programa para ampliar transparência e integridade na Secretaria da Fazenda

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, e a secretária da Fazenda, Giovanna Victer assinaram, na tarde desta quinta-feira (12), o termo de autorização da fase externa do programa de Compliance e Integridade da Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador. A assinatura foi realizada durante o 1º Fórum ESG Salvador, promovido pelo jornal CORREIO e site Alô Alô Bahia, no HUB Salvador.

O projeto, segundo Ana Paula, define um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de código de ética e conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública.

As atividades planejadas vão desde o diagnóstico da maturidade de compliance até a implantação efetiva de toda a estrutura do programa.

Titular da Sefaz, a secretária Giovanna Victer ressalta que “compliance no setor público é uma prática inovadora, que a prefeitura de Salvador apresenta inclusive nas suas prioridades estratégicas. A Sefaz é um órgão que interage com o público e empresas na Cidade. O objetivo é fortalecer essa relação com confiança e transparência”.

A ação faz parte do planejamento estratégico Sefaz + Por Salvador, que visa aperfeiçoar cada vez mais a qualidade da prestação de serviços aos contribuintes, gestão fiscal e transparência, através da redução de despesas, ampliação da arrecadação e promoção da transparência e um melhor relacionamento com os contribuintes, além de ouvir a equipe para traçar caminhos para os próximos anos.

A convite do portal Alô Alô Bahia e do Jornal CORREIO, diversos especialistas de entidades públicas e empresas privadas estarão reunidos no evento, discutindo a importância do tema em palestras e painéis, como “Agenda ESG em setores econômicos”, “Práticas ESG fortalecendo as comunidades do entorno” e “A influência do poder público na melhoria do ambiente de negócios”, entre outros.

O I Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Unipar, Yamana Gold, Bracell, BAMIN, Socializa e Suzano, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio de Contermas, Battre, Termoverde, Terra Forte, Hela, Retec, Ciclik, Larco, Grupo LemosPassos, Fundação Norberto Odebrecht e Hiperideal, parceria de Vini Figueira Gastronomia, Fernanda Brinço Produção e Decoração, Uranus2, TD Produções, Vinking e Suporte Eventos.