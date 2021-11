Salvador terá 'queima de estoque' de vacinas contra covid-19 nesta quarta (3)

A prefeitura de Salvador vai realizar mais uma campanha para incentivar a vacinação contra a covid-19 nesta quarta-feira (3). Na operação chamada de ‘Queima de Estoque’, haverá vacinação de primeira e segunda doses, além das de reforço, também conhecidas como terceira dose.

Todos os pontos fixos e drives-thru realizarão o mutirão da 1ª dose para as pessoas com 18 anos ou mais que estão com o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde e que ainda não começaram o esquema vacinal. Além disso, haverá imunização de 2ª dose da Coronavac para aqueles que estão com data de reforço da vacina programada para até o dia 7 de novembro.

Para as pessoas que tomaram a 1ª dose em outros municípios, será aberta a possibilidade de tomar segunda dose, mas é necessário fazer um agendamento prévio no site vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br. Em seguida, o usuário terá que lebvar, obrigatoriamente no dia e horário marcados, originais e cópias dos seguintes documentos: Cartão SUS; Comprovante de residência (local onde reside); cartão de vacina e documento de identificação com foto.

A primeira dose também segue ofertada para os adolescentes das escolas públicas municipais.

Os demais públicos não citados acima, só voltarão a tomar a vacina no decorrer da semana, conforme programação divulgada diariamente pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Confira a programação desta quarta-feira (3):

REPESCAGEM DAS PESSOAS DE 18 ANOS OU MAIS E 2ª DOSE CORONAVAC: 08H ÀS 16H

Drives: Uninassau (Avenida ACM)

Pontos Fixos: UBS Pelourinho, USF Alto de Coutos II, USF Itacaranha, USF Cajazeiras XI, USF Fazenda Grande III, USF Itapuã, UBS Ministro Alckmin, USF Joanes Leste, USF Úrsula Catharino (Garcia), USF Estrada das Barreiras, USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), UBS Castelo Branco, UBS Marechal Rondon, UBS Frei Benjamin (Valéria), UBS Mario Andrea e UBS Cesar de Araújo.