Salvador terá show pirotécnico especial para quem está em casa

A capital baiana terá um show pirotécnico muito especial na virada do ano, com todos os cuidados protocolares decorrentes da pandemia. O ponto central do show será a queima de fogos que acontece no quebra-mar próximo ao Mercado Modelo, no bairro do Comércio. O local, único revelado pela prefeitura, terá um espetáculo pirotécnico planejado para ser acompanhado por grande parte da cidade, devido a sua posição estratégica.

O momento da queima de fogos poderá ser visto desde os prédios e residências nas regiões mais próximas até pontos da cidade que estão a quilômetros de distância. Para aqueles que não conseguirão vislumbrar a olho nu a ação, uma transmissão especial, no perfil da prefeitura no YouTube, também foi planejada para que as famílias possam acompanhar tudo de casa.

A região em torno do Mercado Modelo, Av. Contorno, Ladeira da Montanha, Praça Municipal, Praça Castro Alves e adjacências serão bloqueadas. Assim como haverá ações integradas de diversos órgãos públicos para evitar aglomerações durante a queima de fogos. Além disso, em toda região será proibido o comércio de ambulantes, o uso de carros de som ou qualquer atividade comercial.

O show pirotécnico se estenderá por mais 20 pontos espalhados pela cidade, em locais estratégicos não revelados em vários bairros de Salvador, para que ainda mais famílias possam também vislumbrar o show de fogos de suas residências. Para evitar aglomerações, nenhum desses pontos será na orla de Salvador.

Segundo o Presidente da Saltur, Isaac Edington, o objetivo da prefeitura com a ação é manter a tradição, mas sem gerar aglomerações, contribuindo com a ideia central, neste momento de virada de ano, que é possibilitar que as famílias fiquem em casa e em segurança. “A virada do ano é mundialmente um momento simbólico importante. E a prefeitura acredita que este será um momento de acalento para os lares soteropolitanos que passaram por um ano difícil e que merecem vivenciar esse tradicional ritual de passagem com as esperanças renovadas em tempos melhores para todos”, acrescentou.