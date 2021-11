Salvador terá testes de covid-19 em 45 postos de saúde; veja onde fazer

O soteropolitano que quiser fazer um teste para saber se está ou não com covid-19 passa a ter uma missão mais tranquila para tirar a dúvida sem pagar nada por isso. É que a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vai oferecer testes para detecção da Covid-19 em 45 postos de saúde espalhados pela cidade, de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 16h.

O procedimento é voltado apenas para cidadãos que apresentam sintomas da doença há, pelo menos, três dias. No serviço serão realizadas triagens com profissionais de saúde, o que facilita o encaminhamento adequado dos pacientes tanto para o isolamento domiciliar quanto para o acompanhamento médico.

Já nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital, a testagem acontece todos os dias da semana, com atendimento 24h.

São oferecidos testes de antígeno, que possuem mais de 93% de sensibilidade para o diagnóstico da Covid-19. O método ocorre de forma simples, prática e rápida. É coletada amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab - o famoso cotonete - e o resultado sai em até 45 minutos.

Em caso positivo e se os sintomas estiverem leves, o paciente é orientado a iniciar o isolamento domiciliar, tendo acompanhamento remoto da SMS, através do programa Salvador Protege. Se o cidadão apresentar sintomas mais graves, a Prefeitura avaliará a necessidade de encaminhamento para as UPAs ou internamento hospitalar em leito clínico ou de UTI.

Veja onde é possível fazer o teste de covid-19:

Centro Histórico: UBS 19º Centro de Saúde Pelourinho e UBS Santo Antônio.

Itapagipe: USF Joanes Leste, USF São José de Baixo e UBS Ministro Alkimin.

São Caetano/Valéria: USF San Martin II, USF Boa Vista do Lobato, USF Lagoa da Paixão e USF Boa Vista São Caetano.

Liberdade: USF Santa Mônica e USF IAPI.

Brotas: USF do Candeal Pequeno e USF Mário Andrea.

Barra/Rio Vermelho: USF Ivone Silveira – Calabar e USF Professor Sabino Silva.

Boca do Rio: UBS César de Araújo.

Itapuã: USF São Cristóvão, USF Km 17, USF Vila Verde, USF CEASA I e II

Subúrbio Ferroviário: USF Vila Fraternidade, USF Itacaranha, USF São João do Cabrito, USF Rio Sena;

Cajazeiras: USF Yolanda Pires, USF Boca da Mata, USF Cajazeiras – Jaguaribe I