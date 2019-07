Salvador terá testes gratuitos para identificação de hepatites; veja

Em referência ao Dia Mundial da Luta Contra Hepatites Virais celebrado em 28 de julho, o Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) irá promover uma ação na próxima sexta-feira (26), com a realização de testes rápidos de Hepatites B e C, distribuição de material educativo e orientações médicas. O evento ocorrerá das 8h às 12h, na entrada principal do Hospital.

A doença hepática crônica é responsável, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), pela morte de cerca de 1,4 milhão de pessoas por ano.

Já no dia 27 de julho, o Hospital Aliança, a Fundação Maria Emília, o Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes/UFBA) e a Secretaria Municipal de Saúde realizam no bairro do Nordeste de Amaralina uma ação de prevenção e combate às hepatites virais do Julho Amarelo, mês destinado à disseminação das informações e combate às hepatites virais, doenças silenciosas que podem ter consequências graves como cirrose hepática e câncer de fígado.



A ação pretende realizar um total de 150 atendimentos e vai oferecer testes para hepatites, HIV, glicemia capilar, USG, exames de Fibroscan, além de importantes palestras de conscientização como Orientações e cuidados para a prevenção das hepatites, Educação alimentar, hepatite gordurosa e uso de bebida alcóolica e Hepatotoxidade – uso de chás e plantas. O evento será coordenado pelo médico hepatologista, Dr. Raymundo Paraná, presidente da Sociedade Latino Americana para Estudos do Fígado (ALEH) e Superintendente Médico do Hospital Aliança.

A hepatite B e a hepatite C são endemias em todo o mundo e, no Brasil, atingem cerca de 1 milhão e 1,5 milhões de pessoas, respectivamente.