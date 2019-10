Salvador terá vacina antirrábica gratuita para cães e gatos; veja locais

Uma campanha para ampliar a vacinação antirrábica de cães e gatos acontece em Salvador até o dia 19 de outubro. As doses serão oferecidas em 103 postos fixos e 74 itinerantes (veja lista completa).

Nas unidades fixas, a vacina será ofertada de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, enquanto as itinerantes receberão os animais das 9h às 14h. A campanha é da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Só este ano, mais de 73 mil cães e gatos foram imunizados contra raiva no município. Para receber a dose, os animais devem ter mais de três meses de vida e não podem estar doentes. Não é necessário levar nenhum tipo de documento para ser contemplado.

De acordo com a coordenadora do CCZ, Andrea Salvador, a vacinação é a principal forma de evitar que o animal pegue raiva, que é uma zoonose com 100% de letalidade. "A raiva é uma doença que não tem tratamento e pode levar o animal ou o ser humano a óbito em caso de contágio, por isso a importância da imunização. A vacinação é uma intervenção segura e eficaz e incentivamos a todos os donos vacinarem seus animais", explica.

Raiva silvestre

Neste ano, quatro casos de raiva silvestre em morcegos foram confirmados nos bairros de Patamares, Piatã e Arenoso. A circulação do vírus na capital é mais um motivo para que os tutores dos animais de estimação não deixem de dar a dose.

“Mesmo os animais que não saem de casa sozinhos e vivem mais isolados em apartamentos devem ser vacinados, pois morcegos podem entrar nas residências e vir a infectar os animais de estimação”, alerta Andrea.

Desde 2004, Salvador não registra casos de raiva humana. O vírus da doença é transmitido ao ser humano, especialmente em zona urbana, por meio da saliva de animais infectados.

Veja lista dos postos