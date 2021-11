Salvador terá vacinação da 2ª e 3ª doses neste sábado (6); veja locais

Salvador continua neste sábado (6) com a vacinação contra a covid-19, das 8h às 16h. Serão aplicadas a 2ª dose da Oxford e Pfizer para aqueles com data de retorno até 1º de dezembro de 2021. Já a 2ª dose da CoronaVac estará disponível para aqueles com retorno previsto até 7 de novembro de 2021.

A 3ª dose será aplicada em idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose até 7 de junho de 2021; pacientes imunossuprimidos que tomaram a segunda dose até 5 de outubro de 2021. Todos devem estar com o nome na lista disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A aplicação da primeira dose estará suspensa.

Confira os postos da estratégia:

2ª DOSE OXFORD (APRAZADOS ATÉ 1º DE DEZEMBRO DE 2021): 8h às 16h

Drive-thrus: Vila Militar (Dendezeiros), Shopping Bela Vista e Unijorge (Paralela)

Pontos fixos: USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, UBS Ramiro de Azevedo, USF Pirajá, USF San Martim III, USF Curralinho e UBS Nelson Pihauy Dourado.

2ª DOSE CORONAVAC (APRAZADOS ATÉ 7 DE NOVEMBRO DE 2021): 8h às 16h

Drive-thrus: Uninassau (Pituba), FBDC Brotas e Universidade Católica do Salvador (Pituaçu)

Pontos fixos: Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), USF Vista Alegre, CSU Pernambués e FBDC Brotas.

2ª DOSE PFIZER (APRAZADOS ATÉ 1º DE DEZEMBRO DE 2021): 8h às 16h

Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Arena Fonte Nova (Nazaré), FBDC Cabula, Parque de Exposições (Paralela) e Faculdade Universo (Avenida ACM).

Pontos fixos: USF Mata Escura, USF Imbuí, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), 5ª Centro de Saúde (Barris), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), Shopping da Bahia, USF Beira Mangue, USF São Cristóvão, UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim), USF Cajazeiras V, USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão e USF Cajazeiras X.

3ª DOSE – PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS COM NOME NA LISTA E QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 5 DE OUTUBRO DE 2021: 8h às 16h

Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Arena Fonte Nova (Nazaré), FBDC Cabula, Parque de Exposições (Paralela) e Faculdade Universo (Avenida ACM).

Pontos fixos: USF Mata Escura, USF Imbuí, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), 5ª Centro de Saúde (Barris), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), Shopping da Bahia, USF Beira Mangue, USF São Cristóvão, UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim), USF Cajazeiras V, USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão e USF Cajazeiras X.

3ª DOSE – TRABALHADORES DA SAÚDE COM NOME NA LISTA E QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 7 DE JUNHO DE 2021: 8h às 16h

Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Arena Fonte Nova (Nazaré), FBDC Cabula, Parque de Exposições (Paralela) e Faculdade Universo (Avenida ACM).

Pontos fixos: USF Mata Escura, USF Imbuí, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), 5ª Centro de Saúde (Barris), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), Shopping da Bahia, USF Beira Mangue, USF São Cristóvão, UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim), USF Cajazeiras V, USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão e USF Cajazeiras X.

3ª DOSE – IDOSOS DE 60 ANOS OU MAIS COM NOME NA LISTA E QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 7 DE JUNHO DE 2021: 8h às 16h

Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Arena Fonte Nova (Nazaré), FBDC Cabula, Parque de Exposições (Paralela) e Faculdade Universo (Avenida ACM).

Pontos fixos: USF Mata Escura, USF Imbuí, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), 5ª Centro de Saúde (Barris), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), Shopping da Bahia, USF Beira Mangue, USF São Cristóvão, UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim), USF Cajazeiras V, USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão e USF Cajazeiras X.