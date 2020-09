Salvador terá voos diretos para Goiânia e Ribeirão Preto 

O Aeroporto de Salvador está com dois novos destinos diretos: Goiânia e Ribeirão Preto. Agora, é possível viajar para essas duas cidades sem a necessidade de realizar escalas.

O primeiro pouso vindo de Ribeirão acontece na próxima sexta-feira (25), às 21h40, operado pela VoePass, com retorno às 6h do domingo. Já os voos para Goiânia começam a ocorrer de maneira regular a partir do mês de novembro, pela Gol Linhas Aéreas. A viagem acontecerá quatro vezes por semana.





No próximo bimestre, as três maiores companhias aéreas também vão reforçar suas frotas para os 19 destinos que já têm ligação direta com Salvador. A partir do dia 5 de outubro, a Azul retomará a rota entre Salvador e Vitória da Conquista, voando seis vezes por semana entre as duas cidades. Já a Latam vai adicionar na sua malha um quarto voo diário entre o Salvador Bahia Airport e o Aeroporto de Guarulhos.

“Estamos recompondo nossa malha aérea gradativamente, passado o momento crítico da pandemia, e a expectativa é que tenhamos uma boa oferta de voos para os turistas que nos visitam já nos próximos meses e, principalmente, durante o verão”, afirma o secretário do Turismo do Estado da Bahia, Fausto Franco.

Frequência ampliada

Também no mês de outubro, todos os voos regionais da Gol (operados em parceria com a VoePass) terão a frequência semanal ampliada. As viagens para Maceió, Aracaju, Ilhéus, Vitória da Conquista e Porto Seguro ocorrerão diariamente. Já os voos para Barreiras, Petrolina, Natal e João Pessoa passarão a acontecer quatro vezes na semana. Em novembro, o voo para Maceió será operado diretamente pela Gol, com um Boeing-737, todas com capacidade superior a 100 assentos.

No próximo mês voos para outros destinos brasileiros também passarão a ser realizados em frequência diária. Na lista de destinos, estão Recife, Vitória, Belo Horizonte, Fortaleza, Campinas e para o Rio de Janeiro (aeroportos de Santos Dumont e Galeão). Quem quiser viajar para São Paulo, poderá escolher entre três voos diários para o Aeroporto de Congonhas.

“O aumento de voos diretos para Salvador revela a solidez da demanda gerada a partir do nosso aeroporto. A capital baiana se configura como ponto de conexão entre o Nordeste e outras regiões do país, favorecendo a chegada de turistas e facilitando a geração de negócios com outras cidades do Brasil”, pontua Marc Gordien, diretor comercial do Salvador Bahia Airport.