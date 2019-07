Salvador terá voos diretos para o Chile em três dias da semana no Verão 

Sair de Santiago, no Chile, com destino à capital baiana, ou o inverso, envolve o tempo médio de 12 horas e, pelo menos, uma parada no Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília. No próximo Verão, do período de 1° de dezembro a 31 de maio, no entanto, baianos e chilenos poderão ir e vir sem necessidade de conexão, em uma viagem com tempo estimado em pouco mais de cinco horas, num Airbus A320-Neo.

Os ‘voos de alta temporada’ foram anunciados pelo prefeito ACM Neto, no final da tarde desta segunda-feira (8), e já podem ser comprados junto à companhia aérea chilena Sky Airline, que inicia atuação no Brasil pela capital baiana. A princípio, os voos têm programação para três vezes por semana, às segundas-feiras, quintas e sábados. Os bilhetes de ida e volta do voo direto, hoje, custam cerca de 358 dólares, de acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco.

O secretário explicou que o Chile é um dos sete países, do mundo, de onde mais saem visitantes para Salvador. Se for considerar a América do Sul, os chilenos ocupam o segundo lugar dos que mais fortalecem o turismo da capital, ainda de acordo com Tinoco, considerando dados de 2018. Ao considerar as conexões dos voos tradicionais, alguns com parada na Argentina, e os valores das passagens, o secretário defendeu que os consumidores saem ganhando.

“Esses voos são um marco importante para Salvador e para o Brasil, e é fruto de um trabalho de parceria e que vem em um momento muito auspicioso e não é uma expectativa que deve ser frustrada”, comentou, ao acrescentar que a prefeitura negociou com a companhia aérea e a Salvador Bahia Airports, responsável pela administração do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães.

“São 20 mil dólares em ações de proporções dos voos da alta estação e, caso se tornem regulares, esses investimentos podem chegar a até 100 mil dólares”, destacou Cláudio Tinoco. Ele informou, ainda, que está prevista uma viagem para o Chile, de 23 a 25 de julho, para que os representantes do trade turístico, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), promova uma ação de divulgação dos voos.

‘Mais uma porta’

ACM Neto reforçou que os voos diretos para o Chile têm importância direta para o estímulo do turismo entre os países sul-americanos. Neto também defendeu a permanência dos voos diretos. “A gente fala do nosso interesse, mas há o interesse dos chilenos. Mais uma porta que se abre, porque o brasileiro tem demandado cada vez mais viagens para lá”.

O Chile recebeu o número recorde de 589.172 turistas saídos do Brasil, quantidade 8,1% maior do que a registrada em 2017, de acordo com o Serviço Nacional de Turismo do Chile. O prefeito reforçou a intenção de que Salvador se firme como um destino procurado o ano inteiro, daí a expectativa de fixar voos diretos.

“Temos a possibilidade de uma segunda janela de oportunidades, que depende da autorização do presidente, para termos empresas aéreas com capital 100% estrangeiro. A expectativa é transformar os voos da Sky em voos fixos”, considerou. Neto destacou a revitalização do aeroporto da capital, a partir da administração da Vinci, em janeiro de 2018.

“Nós falamos da subdivisão do terminal aéreo, veio a Vinci e assumiu a gestão e do se tornou possível. Os voos diretos vão significar um ganho para o usuário, já que, no Brasil, podemos dizer que há praticamente uma extorsão quando o assunto é o comércio de passagens aéreas”, comentou o prefeito.

Quanto ao preço das passagens, anunciadas hoje a uma média de 358 dólares, o coordenador de vendas internacionais da Sky, Stefano de Luca, afirmou que a intenção é de que os bilhetes sejam comercializados a valores “acessíveis”. O representante da companhia aérea participou da reunião na prefeitura.

“Estamos felizes de poder consolidar nossa relação com o Brasil e isso é muito lindo, nos impulsiona a aproximar as pessoas dos lugares, das praias e dessa gente. Estamos muitos felizes de operar esses voos diretos para Salvador e queremos que os chilenos aproveitem. Nossa tradição é estar ao alcance de todos”, disse, em espanhol.

Mercado potencial

Gerente de Negócios Aéreos da Salvador Bahia Airports, Graziella Delicato disse que, segundo dados de 2018, cerca de 55 mil pessoas circularam entre Salvador e Santiago - o que coloca o Chile na segunda posição em mercado de voos entre os países da América do Sul.

“Um dos objetivos prioritários é justamente o aumento do tráfego aéreo. Estamos particularmente felizes com esta rota, pois conectará dois aeroportos da rede Vinci Airports, que também tem participação no Aeroporto de Santiago”, disse.

E completou: “Os voos de alta temporada são um trabalho regular que a gente faz, é um ciclo. É importante ter o poder público com a gente, porque as duas pontas tendem a ganhar. Que a Sky e o trade turístico tenham a segurança de que é um mercado forte”, ressaltou Graziella.

Presidente do Salvador Destination, Roberto Duran disse que o Chile e um “grande emissor” e os voos contribuem para um “mercado potencial”. “É interessante quando você coloca um destino procurado e que tem demanda reprimida. É um bom mercado e, sem sombra de dúvidas, vai aumentar consideravelmente o número desses turistas no Verão da capital”, acredita.

Duran defende que, em caso dos voos se fixarem, Salvador terá “muito o que comemorar”.

“O chileno gosta, ele tem o desejo de conhecer Salvador e a Bahia. Ele ia sempre a SP, Brasília, porque é direto. O turismo se faz por raio, quando menor foi o raio, maior a facilidade de atrair pessoas”, concluiu.

E se o turismo tem o que comemorar, por tabela, a economia também é contemplada, defende o presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha), Silvio Pessoa. À reportagem, o representante do trade disse que o “turismo é a bola promissora da economia”.

“É uma relação que representa 20% do PIB e só temos a agradecer e comemorar que pela requalificação da nossa cidade, que hoje chega a levantar a autoestima dos soteropolitanos. Consequentemente, vai atrair o turista. Vão vir e vão retornar”. Glicério garante que os voos diretos da Sky Airline era o que faltava para estreitar a “conectividade” entre a Salvador e Santiago.