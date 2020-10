Salvador terá voos para todas as regiões do país na alta estação; veja destinos

Salvador terá um dos verões mais conectados da última década, com ligações diretas para todas as regiões do país. A partir de 18 de dezembro, a capital baiana terá voos para todas as capitais do Nordeste e do Sudeste, para duas capitais do Sul, duas do Centro-Oeste e uma do Norte. O destaque desses voos para a alta estação é a rota inédita SSA-Palmas, na região Norte, com quatro viagens semanais. Os dados são referentes à malha da GOL Linhas Aéreas. As informações são da assessoria da Vinci, concessionária do Aeroporto Internacional de Salvador.

Até o momento, a cidade é a única do Nordeste a ter voos diários para duas capitais da Região Sul. As viagens sem escala para Porto Alegre e Curitiba serão diárias, oferecendo mais conforto para os turistas que vem visitar o extenso litoral da Bahia. Facilitando a conexão com outras cidades brasileiras, a companhia aérea também disponibilizou mais um voo diário para Guarulhos, com saída às 04h.

Também ficará mais fácil para os baianos passar as férias no Nordeste, já que Salvador terá voo direto com todas as outras capitais da região durante o verão 2020/2021.

A GOL já colocou à venda as passagens para São Luís (3 partidas semanais) e Teresina (4 partidas semanais). Esses dois destinos são uma novidade em relação ao verão passado.

Outras cidades já atendidas regularmente pela companhia aérea na região ganharão reforço. A VoePass irá operar mais voos para Maceió (mais duas partidas diárias) e para Porto Seguro (mais um voo diário). As passagens podem ser adquiridas no site: www.voegol.com.br.

Crescimento

As novas rotas são mais um investimento da GOL Linhas Aéreas em Salvador, provando que a companhia acredita no potencial da cidade e encontra no aeroporto da capital a estrutura adequada para ampliar sua base.

Com o acréscimo desses voos a aérea iniciará 2021 atendendo a 25 destinos a partir de Salvador versus 13 atendidos em janeiro de 2020. Quando se fala em oferta de assentos, a GOL terá 23% a mais passagens a venda em dezembro de 2020 do que dezembro de 2019.

“Temos observado que a Bahia tem se destacado no Brasil na retomada das viagens aéreas. Atribuímos isso não só à sua variedade de opções de destinos de lazer, mas também à sua economia robusta, à sua localização central no país e à infraestrutura adequada”, avaliou Marc Gordien, diretor comercial do Salvador Bahia Airport.



Além da GOL, a Abaeté Aviação também já anunciou novidades para dezembro. Também a partir do dia 18, a companhia passará a voar diariamente para Morro de São Paulo, um dos destinos mais disputados durante o verão. As passagens já estão à venda no site: www.voeabaete.com.br.

Confira as novidades para o verão:

Voo inédito Salvador x Palmas (partidas às 15h20 nos domingos, terças, quintas e sábados) - comercializado e operado pela GOL Linhas Aéreas

Voo Salvador x Morro de São Paulo (partida diária às 14h) - comercializado e operado pela Abaeté Aviação