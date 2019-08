Salvador testa aplicativo para pagar passagem de ônibus

O aplicativo Vá de Buzú começa a funcionar nesta segunda-feira (19). A ferramenta permitirá que qualquer usuário da plataforma Android baixe gratuitamente o aplicativo e, nessa fase de teste, não pague pela viagem testada na linha especial com o ônibus elétrico E135 - Shoping Paralela/Cidade do Clima (Climate Week).

A ferramenta será testada durante toda a Semana do Clima (19 a 23 de agosto) e para utilizar o APP, basta o verificar o QR-Code, passar no validador do veículo para a abertura da catraca.

Após o período de testes, quando o app estiver liberado para os 2,3 mil ônibus que circulam em Salvador, os usuários poderão colocar credito no aplicativo de casa, sem pagar mais por isso. Terão também descontos na tarifa de ônibus utilizando a ferramenta fora do horário de pico. Além de emprestar crédito para outra pessoa que também estiver utilizando o aplicativo.

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Fábio Mota, depois dessa semana de testes, dez outros veículos passarão também a trabalhar com o dispositivo por cerca de mais 60 dias. “Depois, vamos avaliar os resultados e produzir os relatórios indicado se a implantação será definitiva ou não”, esclarece.

Ele ressalta que o aplicativo não possibilita realizar a integração com o metrô, mas será uma ótima opção, especialmente fora do horário de pico. “Estamos ouvindo as operadoras, pois uma das metas dessa ferramenta é possibilitar o aumento da quantidade de passageiros pagantes”, diz o secretário, salientando que, Salvador possui 32 milhões de usuários por mês do transporte público, mas apenas 18 milhões são pagantes.

Quando estiver em funcionamento, a recarga do aplicativo poderá ser feita através de cartão de crédito, débito ou transferência bancária, além do usuário poder transferir seus créditos para terceiros que também tiverem o App.

O ônibus elétrico que funcionará de teste para o app Vá de Buzú está em teste em Salvador há 60 dias, junto com outros veículos em cinco linhas. Mota esclarece que depois de 60 dias de testes, a Prefeitura está analisando os resultados desse veículo que apesar de ter uma tecnologia limpa e livre de poluentes, custa três vezes e meio mais que o convencional.

Semana do Clima

Linha Especial

7h30 - Para atender o evento Latino-Americano Climate Week, que acontecerá em Salvador na próxima semana, os usuários do transporte terão à disposição uma linha especial operada pelo ônibus elétrico que fará o seguinte itinerário: Shopping Paralela, Avenida Luís Viana, retornando pelo viaduto da Orlando Gomes, passando novamente pela Avenida Luís Viana, retorno no viaduto em frente à Ferreira Costa e seguindo outra vez pela Avenida Luís Viana até o Shopping Paralela.

Horários de saída do shopping: 7h30, 8h10, 8h50, 12h20, 13h, 13h40, 14h20, 16h, 16h40 e 17h20.

Abertura

8h - 'Painel Salvador de Mudança do Clima' unirá pesquisadores e profissionais da área para criar uma agenda

Quarta-feira (21)

24h - Plenária do evento reúne o prefeito ACM Neto, o presidente da Câmara Rodrigo Maia, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o representante da ONG WWF, Manuel Pulgar Vidal, a coordenadora da ONU no Brasil, Niky Fabiancic, e o diretor de Mudanças Climáticas da ONU, Martin Frick.