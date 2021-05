Salvador ultrapassa 550 mil vacinados contra covid-19; Mais de 250 mil já com 2ª dose

Salvador ultrapassou, nesta terça (4), a marca de 550 mil pessoas que receberem a primeira dose da vacina contra Covid-19. De acordo com o Vacinômetro da capital, 11.873 receberam a vacina nesta terça, sendo 7.402 com primeira dose.

No total, 555.032 mil já foram vacinados na cidade. Destes, cerca de 250 mil pessoas já completaram o esquema vacinal com a administração das duas doses da vacina no município.

Os trabalhadores da saúde continuam como maior público imunizado até então com cerca de 167 mil pessoas vacinadas. As mulheres correspondem a 63% dos imunizados na cidade e as pessoas pretas ou pardas são 57% dos vacinados.

“Salvador é a capital brasileira mais eficaz na aplicação da vacina contra Covid-19. Temos cerca de 1,5 mil servidores atuando incessantemente na nossa cidade para garantir a celeridade do processo de imunização contra o coronavírus. Implantamos uma estrutura muito mais robusta que a divulgada no início da campanha justamente para que dar agilidade”, destacou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

Aplicação da 2ª dose da Coronavac suspensa nesta quarta

A Prefeitura de Salvador anunciou, no final da tarde desta terça (4), a suspensão da aplicação da 2ª dose da CoronaVac nesta quarta-feira (5). O motivo é a falta de doses do imunizante. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) aguarda o recebimento de novo lote vindo do Governo Federal para regularizar a situação na capital baiana com aplicação da dose de reforços nas pessoas que já receberam a primeira dose e já se encontram aptas para a segunda.