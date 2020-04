Salvador Unida: devotos de São Francisco Xavier distribuem sopa em Brotas

A Devoção a São Francisco Xavier, que é considerado Padroeiro de Salvador, distribuiu sopas para comunidades carentes nesta Sexta-Feira Santa.

A ação aconteceu no bairro de Brotas. Lá, foram entregues 75 pratos de sopa para famílias da comunidade Vila Maria.

De acordo com o coordenador da Devoção, o padre Ângelo Magno, a entrega de sopas acontece sempre no dia 10 de cada mês. A escolha da data faz referência ao 10 de Maio, quando é comemorada a festa do padroeiro, celebrada em Salvador há 334 anos.

"Além de ser Padroeiro de Salvador, São Francisco Xavier é o Padroeiro Universal das Missões. Ele nos ensina a seguir Jesus com fé e coragem, mesmo nos momentos mais difíceis, para ajudar nossos irmãos e irmãs. Infelizmente, a fome não espera a pandemia passar", afirmou.

Em 2020, o dia do padroeiro de Salvador será no segundo domingo de maio, coincidindo com o Dia das Mães. Segundo padre ngelo, a Devoção prepara ações especiais para homenagear as mães da capital baiana, principalmente nas comunidades mais carentes da cidade.





