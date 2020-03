Salvador Unida: prefeitura divulga cursos gratuitos on-line

Quer aprender mais sobre empreendedorismo, informática, administração, artes, habilidades manuais, educação? Essas são apenas algumas da áreas com cursos gratuitos on-line disponíveis que estão sendo divulgados pela IN PACTO – Incubadora de Negócios Sociais. Além disso, há também cursos de idiomas, mudanças climáticas, social e trabalho remoto.

Braço do Parque Social em parceria com a prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), a IN PACTO está divulgando cursos on-line gratuitos. A ação visa estimular e oferecer qualificação a todos que estão em busca de uma nova capacitação, através de instituições que fomentam o empreendedorismo. Para participar, basta escolher o curso desejado e acessar o link bit.ly/InPactoRecomenda.

Em virtude do isolamento social orientado pela prefeitura e a Organização Mundial de Saúde (OMS) com o objetivo de conter o contágio do novo coronavírus, as atividades presenciais da Incubadora de Negócios Sociais foram suspensas e foi criada a ação “Florescendo com você de casa” para os empreendedores apoiados pelo projeto e interessados em alternativas de capacitações on-line.

As instituições interessadas em divulgar cursos e ações como essas, poderão entrar em contato com a equipe da IN PACTO – Incubadora de Negócios Sociais pelo telefone: (71) 99983-4736 ou também através do endereço de e-mail in.pacto@salvador.ba.gov.br.

Salvador Unida: CORREIO apresenta campanha de boas ideias e atitudes contra o coronavírus

Quando o óleo tóxico tomou o mar da Bahia no ano passado, a resposta veio em uma onda de união. Voluntários de toda parte puseram literalmente as mãos para salvar o patrimônio marinho e a si mesmos no maior desastre ecológico do litoral brasileiro. Agora, há um novo inimigo, e desta vez ele é mundial. Para enfrentar o coronavírus, vilão da mais grave crise da história contemporânea, é preciso reativar a mesma consciência coletiva para o bem. É movido por esse espírito que o CORREIO apresenta a campanha Salvador Unida, dedicada a divulgar ações de pessoas e empresas dispostas a fazer a diferença para, juntos, superar a tormenta gerada pela pandemia.

Entre as atitudes criadas para reacender a esperança e que ganharam as redes sociais, está a decisão do Mercado Livre de mudar a própria marca — em vez do aperto de mãos, o toque de cotovelos. O gesto simples tem como finalidade conscientizar a população sobre o distanciamento físico necessário neste momento. Agora, empresas, instituições educacionais, entidades de classe, líderes religiosos, ONGs, artistas, e, sobretudo, veículos de comunicação devem atuar como força auxiliar do poder público para contribuir no combate ao vírus.

Marca foi desenvolvida por Elano Passos

Ações como as da cervejaria Ambev, que decidiu produzir 500 mil garrafas de álcool em gel para doar a hospitais públicos, e das academias Selfit, que destinarão seus estoques do produto para instituições de saúde, são exemplos de boas notícias que alimentam o otimismo e reforça a convicção de que tudo pode ficar bem se houver trabalho em conjunto pelo bem comum.

Juntando-se a este movimento de iniciativas, o CORREIO apoiará e divulgará a criação de iniciativas de diversos segmentos, seja de atores da cultura, profissionais autônomos, cidadãos comuns e entidades com o intuito de orientar como esses setores podem minimizar o quanto for possível os impactos econômicos e sociais da pandemia.

Com apoio da Sotero e Fecomércio-BA, a campanha Salvador Unida conta com marca concebida pelo artista plástico Elano Passos e poema-manifesto escrito pelo publicitário Marcelo Caettano. “A poesia aproxima e pode iluminar empatia. Mesmo no isolamento, precisamos lutar juntos, cada um do seu jeito”, afirma Caettano.

Para Elano, a capital baiana evoca união e amor ao próximo. Elementos que estão representados na sua marca através da arquitetura, definida por ele como “um cenário perfeito para compor o momento que estamos passando, trazendo os casarões do Centro Histórico unidos aos prédios atuais”.

Quando um vírus chega para impor novos hábitos e desafios, a criatividade e a solidariedade têm que ser instrumentos de superação. E, durante este período de dificuldades, o CORREIO assume novamente sua missão: "Estar ao lado da população e chegar ainda mais junto do dia a dia das pessoas", afirma Marta Souza, coordenadora de Marketing do jornal.

“Precisamos usar todo nosso alcance para mobilizar não só nossa rede de contatos, mas toda a coletividade. Criar uma grande onda de solidariedade capaz de contribuir com ações que antes pareciam simples, mas que agora fazem toda a diferença para diversos segmentos da economia”, completa Marta.

Com esse intuito, o CORREIO quer valorizar o trabalho dos profissionais da saúde, que neste momento estão na linha de frente do combate ao vilão mundial. Para o jornal, é dever contribuir ainda com a produção de conteúdos que possam ajudar pais e responsáveis a cuidar, dialogar e entreter as crianças durante os dias de isolamento. E o mais importante: trazendo informações diárias obtidas com especialistas em saúde pública para explicar o que cada um pode fazer para conter o avanço da Covid-19.

O CORREIO entende a preocupação diante da pandemia do novo coronavírus e que a necessidade de informação profissional nesse momento é vital para ajudar a população. Por isso, o jornal decidiu abrir o conteúdo das reportagens relacionadas à pandemia também para não assinantes.

Todo esse material já está sendo distribuído nas diversas plataformas (site, impresso, podcast e redes sociais) e contará com uma edição especial no dia do aniversário de Salvador, em 29 de março de 2020. Diariamente, temos feito também boletins através de uma newsletter especial e em um grupo de WhatsApp.

Para o jornalista Wladimir Pinheiro, coordenador digital do jornal, o CORREIO, pela força que tem e pelo impacto que provoca na vida de todos os baianos, não foge à responsabilidade de comunicar e de estimular transformação. “Sabemos da importância do jornalismo sério e do quanto a informação é essencial à sobrevivência, hoje mais do que nunca. Informação une, e é isso o que precisamos agora”, afirma.

Como veículo de comunicação responsável, que há mais de quarenta anos está presente no dia a dia das pessoas e em especial na dos soteropolitanos, nos colocamos à disposição para ouvir, acolher e dar voz às sugestões da sociedade que sejam do interesse de todos.