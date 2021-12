Salvador vacina 72 mil pessoas contra gripe em mutirão

Mais de 72 mil pessoas compareceram aos locais de imunização e receberam a vacina contra a influenza nessa sexta-feira (17), dia da mega operação organizada pela prefeitura. Salvador já contabiliza 170 casos confirmados de Influenza, entre variados subtipos, com duas mortes por H3N2.

A vacinação contra a Influenza neste sábado (18) será disponibilizada apenas para crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias residentes em Salvador no 5º Centro de Saúde, que funcionará como ponto fixo e drive-thru, das 08h às 16h. É necessário que os pais ou responsáveis levem o cartão SUS de Salvador e cartão de vacinação dos pequenos para acesso ao imunizante.

O recorde vacinação na sexta foi comemorado pelo gestor da Secretaria Municipal da Saúde. “Tivemos uma extensa campanha contra a influenza durante o ano mas com baixa adesão. O rápido crescimento de casos de gripe no Rio de Janeiro, caracterizado logo após como surto da doença na cidade, me levou a tomar medidas rápidas como a solicitação de doses extras para o município de Salvador e ampliação de unidades de referência para imunização, além de inúmeros apelos na imprensa para que a população buscassem a vacina. Os números que conquistamos ontem foram extremamente positivos e são de extrema importância para proteger vidas e impedir a circulação do vírus na nossa cidade”, afirmou Leo Prates.