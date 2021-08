Salvador vacina idosos a partir de 80 anos com 3ª dose nesta segunda-feira (30)

Salvador começa, nesta segunda-feira (30), a vacinar com a terceira dose os idosos a partir de 80 anos, que completam seis meses do recebimento da segunda dose no dia 1º de setembro. Segundo a prefeitura, é preciso conferir no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br, que o nome do idoso está apto para receber a dose extra.



Além disso, a vacinação prossegue para os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, que possuam algum tipo de comorbidade e ou deficiência permanente, com nome na lista do site da SMS e que sejam residentes na capital. Caso o nome do adolescente não esteja na lista é preciso procurar um médico em uma unidade privada ou pública, para que o profissional realize o cadastramento.



Ainda nesta segunda-feira (30), pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, que ainda não foram se vacinar, poderão receber sua dose. De acordo com o prefeito Bruno Reis, em anúncio na última sexta, mais de 98 mil adultos ainda não receberam a primeira dose da vacina em Salvador, mesmo já estando aptas.



A imunização também contemplará as gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto) com idades igual ou superior a 12 anos que tiverem prescrição médica. Os dois públicos precisam ter o nome na lista disponível no site da SMS.



O serviço de oferta de doses nas Prefeituras-Bairro será retomado para as pessoas com 18 anos ou mais que não estão com nome no site, mas residem em Salvador. O atendimento precisa estar agendado através do site horamarcada.salvador.ba.gov.br.



O interessado deve comparecer no dia e hora marcada com uma cópia e original do comprovante de residência atualizado no nome do titular do cartão SUS ou dos pais do mesmo, além de um documento de identificação com foto.



Ainda haverá aplicação da segunda dose da Oxford, Pfizer e CoronaVac. No caso da Oxford e da Pfizer, a imunização poderá ser completada para quem tem data de retorno prevista para até 5 de setembro. No caso da CoronaVac, a data de retorno deve ser até 30 de agosto.



A vacinação dos adolescentes com 17 anos sem comorbidades estará suspensa.



Confira os pontos de vacinação desta segunda-feira (30):



3ª DOSE: PESSOAS COM 80 ANOS OU MAIS – 8h às 16h

Drive-thru: Arena Fonte Nova (Nazaré), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Universidade Católica do Salvador (Pituaçu) e 5º Centro de Saúde (Barris).

Pontos fixos: CSU Pernambués, 5º Centro de Saúde (Barris), Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), USF Vista Alegre, USF Cajazeiras V, USF Imbuí, Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros) e USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas).



1ª DOSE - ADOLESCENTES COM COMORBIDADES E/OU DEFICIÊNCIA PERMANENTE COM NOME CADASTRADO NO SITE DA SMS - 8h às 16h

Os adolescentes deverão ser acompanhados pelos pais ou outro responsável de maior idade durante o ato da vacinação. Para comprovação da responsabilidade, o pai ou a mãe devem apresentar documento de identificação original com foto no momento da imunização. No caso de outro responsável maior de idade, além do documento de identificação com foto, será necessário apresentar ainda uma declaração de responsabilidade, que pode ser feita manualmente.



Além disso, as menores de 18 anos deverão ser acompanhadas pelos pais ou outro responsável de maior idade durante o ato da vacinação. Para comprovação da responsabilidade, o pai ou a mãe devem apresentar documento de identificação original com foto no momento da imunização. No caso de outro responsável maior de idade, além do documento de identificação com foto, será necessário apresentar ainda uma declaração de responsabilidade, que pode ser feita manualmente.



Drive-thru: Shopping da Bahia.

Ponto fixo: USF Plataforma.



1ª DOSE - GESTANTES E PUÉRPERAS – 8h às 16h

Obedecendo a nova recomendação do Ministério da Saúde, somente poderão buscar os pontos de imunização as grávidas e puérperas (até 45 dias pós-parto) que tiverem prescrição médica para receber a vacina.

Para ter acesso ao imunizante, todas devem ter idade igual ou superior a 12 anos, estar com os nomes no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto, além de:

Gestantes: devem também apresentar, obrigatoriamente, cópia impressa da prescrição médica.

Puérperas: devem também apresentar, obrigatoriamente, cópia impressa da prescrição médica e Declaração de Nascidos Vivos (DNV) ou certidão de nascimento do bebê.

OBS: Está suspensa a vacinação para gestantes e puérperas com os imunizantes Oxford/ Astrazeneca e Janssen.

Drive-thru: Shopping da Bahia.

Pontos fixos: USF Plataforma e USF Vila Matos - Rio Vermelho (EXCLUSIVO).



REPESCAGEM: PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18 ANOS - 8h às 16h

Todas as pessoas que compõem os grupos prioritários habilitados para vacinação, assim como os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, deverão obrigatoriamente conferir no site da SMS se o nome já está habilitado para receber o imunizante.

Drive-thrus: FBDC Brotas e FBDC Cabula.

Pontos fixos: USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Pirajá, USF Federação, FBDC Brotas e UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras).



2ª DOSE OXFORD – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço contra a Covid-19 da Oxford programada para até o dia 5 de setembro já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: Shopping Bela Vista, Unijorge (Paralela), Barradão (Canabrava) e Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos fixos: USF Curralinho, Barradão (Canabrava), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), Unijorge (Paralela), USF Vila Nova de Pituaçu e USF Colinas de Periperi.



2ª DOSE CORONAVAC – 8h às 16h

Todas as pessoas que estão com a data de reforço contra a Covid-19 da CoronaVac programada para até o dia 30 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: Universidade Federal da Bahia - Campus Ondina e Faculdade Universo (Avenida ACM).

Pontos fixos: UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), UBS Virgilio de Carvalho (Bonfim) e USF Tubarão.



2ª DOSE PFIZER – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço contra a Covid-19 da Pfizer programada para até o dia 5 de setembro já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: Uninassau (Pituba) e Parque de Exposições (Paralela).

Pontos fixos: USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Cajazeiras X, USF Vale do Matatu, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança) e UBS Eduardo Mamede (Mussurunga).