Salvador vacina pessoas de 26 anos ou mais nesta terça (10)

Salvador vai vacinar nesta terça-feira (10) pessoas com 26 anos ou mais e os grupos prioritários. Além disso, o prefeito Bruno Reis anunciou que a aplicação da segunda dose será retomada na capital baiana. A imunização vai acontecer das 8h às 16h

Devem ir tomar a segunda dose pessoas que se imunizaram com Oxford e Pfizer com data de retorno até 18 de agosto e quem se vacinou com Coronavac e tem retorno previsto até dia 10 de agosto, inclusive gestantes que estavam aguardando para intercambialidade de vacinas.

Toda a estratégia, com postos para cada grupo, será divulgada ainda hoje pela prefeitura.

Nesta segunda, a prefeitura tinha plano de vacinar todas as pessoas com 26 e 27 anos e a estratégia foi voltada exclusivamente para essas duas faixas, mas a procura foi baixa. No meio da manhã, a vacinação foi ampliada para pessoas acima de 26 anos, como vai acontecer amanahã.

A expectativa era vacinar 50 mil pessoas hoje, mas, até às 12h, o vacinômetro apontava apenas 6,1 mil novos imunizados na capital baiana.