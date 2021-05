Salvador vacina pessoas de 59 anos a partir desta quarta (19)

Salvador vai começar a vacinar todas as pessoas de 59 anos, nascidas até 19 de maio de 1962, a partir desta quarta-feira (19), anunciou o prefeito Bruno Reis. Não é preciso fazer parte de nenhum grupo prioritário ou ter comorbidade para ser imunizado, apenas atender ao critério etário. É preciso também estar com o nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina apresentar cartão SUS e documento oficial de identificação com foto.

"Esse é um passo inicial para avançarmos por idade, critério que venho defendendo desde que a vacinação dos grupos mais vulneráveis já está praticamente concluída. Além disso, os cuidadores de idosos, metroviários e funcionários das empresas brasileiras de navegação com 18 anos ou mais também começarão a ser vacinados nesta quarta", escreveu o prefeito nas redes sociais.

O secretário da Saúde da Bahia, Fábio Villas-Boas, também comentou o tema. "Vamos reservar 30% das doses para pessoas saudáveis com 59 anos. Iniciaremos a vacinação por idade!", escreveu no Twitter.

Veja onde acontecerá a imunização:



Drivers: 08 às 16h: Atakadão Atakarejo Subúrbio (Fazenda Coutos), Parque de Exposições, 5º Centro, FBDC Cabula, FBDC Brotas e PAF de Ondina.



Ponto fixo: 08 às 16h: 5º Centro, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Cajazeiras X, UBS Ceci Andrade (Castelo Branco), USF Itapuã, Parque de Exposições, USF Vista Alegre, USF Resgate, USF Plataforma, FBDC Brotas.

Os idosos com 60 anos ou mais que ainda não foram imunizados podem procurar os postos de vacinação normalmente para recebimento da vacina.

Novidades da vacinação contra covid: a partir de amanhã (19) todas as pessoas de 59 anos poderão ser vacinadas! Esse é um passo inicial para avançarmos por idade, critério que venho defendendo desde que a vacinação dos grupos mais vulneráveis já está praticamente concluída. — Bruno Reis (@brunoreisba) May 18, 2021

O prefeito defendeu ontem que o critério para vacinação passasse a ser idade depois da inclusão de todos os grupos prioritários. “Defendo que agora que foram vacinados os mais vulneráveis e os essenciais, nós devemos descer por idade. Acredito que esse é o critério mais justo. Isso vai facilitar o processo, evitar a perda de tempo para checar os dados da pessoa na lista, e os conflitos na hora da vacinação, então, eu acredito que o critério mais justo é fazer por idade”, afirmou.

Ele lembrou que os grupos essenciais classificados pelo governo federal são quatro. O primeiro, de idosos acima de 74 anos. O segundo, de pessoas com 60 ou mais. O terceiro, de pessoas com comorbidade. E o quarto de profissionais de serviços essenciais, como os trabalhadores da saúde, do transporte público e da educação. Agora, seria a vez de começar a vacinação por idade, que simplifica o processo.