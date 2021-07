Salvador: Vacinação é suspensa neste sábado; imunização será retomada no domingo  

A Prefeitura de Salvador anunciou que a aplicação das primeiras e segundas doses da vacinação contra covid-19 serão suspensas na capital neste sábado (03).



De acordo com a nota divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde de Salvador informa, a vacinação será retomada no domingo (04) com a chegada de novo lote de vacinas.



Leia mais: Secretarias de saúde negam que Bahia aplicou vacinas vencidas da Oxford



Nesta sexta-feira, a Bahia receberá uma remessa com 107.640 doses do imunizante da Pfizer/BioNtech, e na noite deste sábado, outra remessa com 185.250 imunizantes da Oxford/AstraZeneca.



Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), as doses da Pfizer serão usadas para primeira aplicação. Já as da Oxford serão para complemento do segundo vacinal, com segunda dose.



Até esta sexta-feira, Salvador já vacinou 1 milhão 111 mil 994 pessoas com pelo menos uma dose. Destas, 468.820 estão totalmente imunizadas, com duas doses ou dose única. Somente nesta sexta foram aplicadas 16 mil doses de vacina, sendo 15.025 primeiras doses ou doses únicas e 975 segundas doses.