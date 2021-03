Salvador: Vacinação para idosos com 64 anos e policiais militares começa nesta quarta

A partir desta quarta-feira (31), a vacinação contra a covid-19 em Salvador vai abranger mais dois novos públicos. Um deles é o de policiais militares em atividade, lotados em Salvador e com idade a partir de 50 anos, que serão imunizados das 8h às 17h. Além disso, idosos a partir de 64 anos, nascidos de 31 de março de 1956 a 30 de setembro de 1956, que podem comparecer aos postos no período de 13h às 17h.



A imunização de PMs estava prevista para começar na quinta-feira em todo estado, após decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Estado, mas será antecipada na capital.

Pela manhã, das 8h às 12h, a vacinação em primeira dose segue para idosos com idade igual ou superior a 65 anos, nascidos de outubro de 1955 a 31 de março de 1956. Antes de comparecer aos postos, é necessário verificar se o nome está na lista disponibilizada no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço www.saude.salvador. ba.gov.br.

Os idosos podem se dirigir aos drive-thrus situados na Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina, Arena Fonte Nova (Nazaré), Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos, 5º Centro de Saúde (Barris), Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC – Cabula), Parque de Exposições (Paralela), Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio), Barradão (Canabrava), Unijorge (Paralela) e Vila Militar – Dendezeiros.



Os pontos fixos estão na USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Resgate, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Plataforma, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela), Barradão (Canabrava) e Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros). Na ocasião, estes cidadãos precisam mostrar apenas o documento de identificação com RG, CPF e foto.

Já os policiais militares poderão se vacinar na Universidade Católica do Salvador – Campus Pituaçu (drive e fixo) e no Clube dos Oficiais da Polícia Militar (fixo). É necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e também cópia do último contracheque.

Outras forças de segurança: De acordo com a prefeitura de Salvador, outras categorias como agentes de trânsito e transporte, policiais civis, policiais federais e guardas municipais deverão ter a imunização iniciada até o fim da semana que vem, dependendo apenas do envio de novas doses pelo governo federal. Já a primeira dose para os trabalhadores da saúde está suspensa temporariamente.

Pacientes em hemodiálise – Os pacientes em hemodiálise também continuam sendo vacinados com a primeira dose nesta quarta-feira (30). Como os demais contemplados, precisam estar com o nome na lista disponível no site da SMS e, no ponto de imunização, apresentar documento oficial de identificação com foto. A aplicação da vacina para este público acontece das 8h às 17h, na FTC Paralela (drive e fixo), USF San Martin III (drive) e USF Colinas de Periperi (fixo).

Segunda dose – A segunda dose, necessária para completar o esquema vacinal de imunização, continua sendo aplicada normalmente em idosos e trabalhadores da saúde, de acordo com a data de retorno indicada no cartão de vacina. A ação acontece das 8h às 17h.

Os pontos de vacinação para idosos acontece nos mesmos locais da aplicação para cidadãos acima de 65 anos. Já os trabalhadores da saúde serão imunizados com a dose de reforço na FTC Paralela (drive e fixo), USF San Martin III (drive) e USF Colinas de Periperi (fixo). Nesses locais, deverá ser apresentado o cartão de vacina e documento oficial de identificação com foto.

Salvador é responsável por mais de 82% da vacinação na Região Metropolitana

Salvador segue como destaque da campanha de vacinação contra Covid-19. Das doses aplicadas nos 13 municípios que compõem a região metropolitana, mais de 342 mil foram administras em na capital baiana, o que equivale a mais de 82% das pessoas vacinadas na região. De acordo com o secretário municipal da Saúde, Leo Prates, a estrutura montada e o planejamento feito pela Prefeitura de Salvador para estratégia de imunização são os fatores principais para a agilidade da campanha na cidade.

“São mais de 1,5 mil profissionais envolvidos na estratégia de vacinação atuando de domingo a domingo para dar celeridade a aplicação das doses. Além disso, estamos atuando em múltiplas frentes com a oferta das doses em pontos fixos, drives, equipes de vacinação domiciliar, bem como vacinadores volantes que realizam a imunização em localidades de difícil acesso, como as ilhas de Maré, Bom Jesus dos Passos e Paramana. Tudo isso corrobora para que nossa cidade seja destaque nacional dentro da campanha contra Covid-19”, destacou.



Fazem parte da região metropolitana os municípios de Camaçari, Candeias, Dias d’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Vera Cruz e Salvador.