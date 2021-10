Salvador vai abrir novo cadastro para 2ª dose de quem se vacinou em outras cidades

A prefeitura de Salvador vai disponibilizar mil vagas de vacinação pelo Hora Marcada para vacinação de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 em outra cidade. As vagas serão abertas a partir da segunda-feira (18), disse o secretário da Saúde, Leo Prates, em entrevista à Rádio Metrópole na sexta-feira (15).

O secretário falou sobre esse novo cadastro ao responder a reclamações de moradores de Salvador que não conseguiram ainda tomar a segunda dose aqui, após terem tomado a primeira fora.

A intenção do novo cadastro, através da plataforma Hora Marcada, em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab). Ele vai servir tanto para quem se vacinou no interior da Bahia quanto em outros estados.

Até agora, o procedimento envolve abrir um pedido na Ouvidoria da SMS para fazer o cadastro na plataforma da prefeitura e assim conseguir ser liberada para completar a vacinação.

"Conseguimos graças a trabalho com a Sesab acelerar o processo e podemos dar a resposta ao cidadão", diz Prates. "Vai iniciar com a segunda dose porque nós não recebemos uma quantidade expressiva de terceira dose ainda do Ministério da Saúde", acrescenta, explicando que nesse momento não serão liberadas doses de reforço para essas pessoas.