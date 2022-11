Salvador vai aderir a programa internacional para construções sustentáveis

A capital baiana fará parte do seleto grupo de cidades brasileiras incluídas no programa internacional para construções sustentáveis. A assinatura do termo de assistência técnica firmado entre a Prefeitura de Salvador e a IFC – International Finance Corporation, membro do Grupo Banco Mundial, acontece na próxima terça-feira (29), a partir das 9h, na sede do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon), na Pituba.



Iniciado no Brasil em 2022, o Programa de Transformação de Mercado para as Construções Sustentáveis visa fomentar políticas públicas que possam promover incentivos para edifícios sustentáveis com certificação ambiental. Na capital baiana, a parceria irá fortalecer o Programa de Certificação Sustentável IPTU Verde, iniciativa da administração municipal que fomenta a construção de edifícios verdes através de descontos no IPTU e outros benefícios fiscais.

As atividades da assistência técnica entre a IFC e a Prefeitura de Salvador envolvem o intercâmbio de boas práticas internacionais de incentivos aplicados às construções sustentáveis, intermediação para trocas de experiências com as prefeituras de Bogotá e Cali, na Colômbia, e capacitação no software EDGE, uma inovação da IFC que tem como base um software que fornece soluções técnicas para adaptar o projeto do empreendimento a uma construção verde, com resultados ambientais e financeiros.



Durante o evento também será realizada uma capacitação em EDGE para o setor privado e no período da tarde o treinamento será dirigido aos funcionários públicos municipais envolvidos com o tema. As cidades de Belém (PA), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) já integram o programa no Brasil.



