Salvador Vai de Bike lança campanha Bike Solidária estimulando a doação de bicicletas

Foto: Divulgação

O Salvador Vai de Bike, programa da Prefeitura de Salvador, está lançando uma campanha para estimular a doação de bikes, novas ou usadas, além de itens de segurança, como sinalizadores, capacetes, luvas e roupas de ciclismo. As bikes usadas serão reformadas e, em seguida, doadas para pessoas que nestes meses de pandemia necessitam do meio de transporte para trabalhar, a exemplo de entregadores de delivery.

A iniciativa é realizada em conjunto com a organização “Parceiros da Alegria”, que já reformou e entregou mais de 450 bicicletas ao longo de quatro anos. “Podemos ir buscar as bicicletas onde os doadores quiserem e estamos abertos para que interessados em parcerias ou em conhecer o projeto entre em contato conosco pelo instagram @parceirosdaalegria ou em nossa sede em Massaranduba”, esclarece Edivan Cruz, coordenador da organização.



“Tantas pessoas têm bikes antigas guardadas e equipamentos que não usam e que podem ser reformados e direcionados para quem mais necessita hoje, especialmente nesse momento de pandemia, contribuindo para que as pessoas evitem o transporte público, preservando recursos, e possam também aumentar a renda atuando em entregas e transporte de produtos. Agradecemos ao Alô Alô Bahia por ajudar nessa causa, contribuindo na divulgação.”, ressalta o presidente da Saltur e Coordenador do MSVB, Isaac Edington.