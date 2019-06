Salvador vai intensificar ações de promoção turística no Brasil e na América Latina

Após receber mais de nove milhões de turistas em 2018 e iniciar o ano com cerca de 3,7 milhões, Salvador se prepara para expandir suas ações de promoção para atrair novos visitantes de locais onde não há, ainda, conexão direta com a capital baiana. Uma parceria assinada nesta segunda-feira (17) entre a prefeitura, a Salvador Destination e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (ABIH) prevê uma série de atividades para a atração de turistas para Salvador.

O investimento é de R$ 800 mil. A parceria foi assinada pelo prefeito ACM Neto (DEM), pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco, e pelos presidentes da Salvador Destination, Roberto Duran, e da ABIH, Glicério Lemos.

Segundo o gestor municipal, um dos focos é a atração de congressos, feiras e eventos, ligados ao turismo de negócios, para a capital. "No ano passado tivemos mais de nove milhões de turistas, e são turistas que não vêm apenas no Verão, na alta estação. Claro que o grande salto para isso tudo vai ser a entrega do Centro de Convenções, que vai dar uma outra perspectiva a partir do próximo ano para o turismo de negócios. Esses convênios permitem que estas duas instituições possam se mobilizar, rodar o Brasil e o exterior, para atrair congressos e eventos para Salvador", afirmou

Segundo Tinoco, entre os alvos da parceria estão o Paraná, tanto a capital Curitiba quanto centros do interior, e o interior de Sao Paulo. Já fora do país, Peru, Chile e Paraguai estão na mira. Estes destinos não têm conexão direta com a capital. "Nos dois primeiros anos de parceria, concentramos muito em Uruguai, Argentina, Colômbia, onde temos conexão direta. Agora vamos estender para estes mercados onde não temos conexão. Vamos manter o trabalho que já realizamos, alimentar e abrir novas frentes agora", diz o secretário.

Entre as ações previstas estão FAM shows, capacitações para agentes e operadores de viagens, participação em eventos e press trip. No segundo semestre, por exemplo, a prefeitura vai realizar, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), uma ação de promoção no Peru.