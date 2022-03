Salvador vai priorizar aplicação da vacina Pfizer pediátrica em crianças de 5 anos

A partir desta quarta-feira (16), a Prefeitura de Salvador aplicará a dose contra a covid-19 do imunizante da Pfizer pediátrica apenas para crianças com cinco anos, além dos pequenos de 5 a 11 anos imunossuprimidos. Com isso, restante do público geral de 6 a 11 anos - sem imunossupressão - passará a receber apenas Coronavac. A medida segue recomendação do Ministério da Saúde.

De acordo com a subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos, a nova recomendação não representa prejuízo ao processo de vacinação na cidade.

“Tratam-se de dois imunizantes seguros, com a autorização da Anvisa e com níveis elevados de eficácia na vacinação infantil. Ou seja, essa recomendação do Governo Federal não trará impactos negativos na garantia da imunidade das crianças”, explicou.

A aplicação da segunda dose da Pfizer infantil deve ser feita dois meses após a primeira aplicação. Já a dose complementar da CoronaVac pediátrica deve ser administrada 28 dias após o início do esquema vacinal contra o coronavírus.

As crianças imunossuprimidas deverão apresentar relatório médico no ato da vacinação ou estar com o nome no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no link (clique aqui).