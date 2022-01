Salvador vai reabrir 10 leitos de UTI pediátrica para covid

Novos leitos pediátricos exclusivos para covid-19 serão abertos prefeitura nos próximos dias. Serão reabertos 10 leitos para atender o público infantil, totalizando 30 leitos na capital. A taxa ocupação está em 85% nesta quinta-feira (6)

"Nós já estamos abrindo mais 3 leitos no Hospital Municipal. Lá, nós temos 7 leitos de UTI pediátrica. Nós vamos para 10", disse o prefeito Bruno Reism, nesta quinta.

A prefeitura está tentando abrir vagas também na rede privada. "Estamos tentando contratar na rede privada, mas eles também estão com dificuldades. Estamos tentando ampliar nossa parceria com o Martagão [Gesteira]. Hoje o secretário Leo Prates tem reunião com o Martagão para viabilizar isso".

Os leitos de UTI pediátricos em Salvador chegaram a 95% de ocupação no fim do ano passado.