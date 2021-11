Salvador vai realizar mutirão da dose de reforço no próximo sábado

Um mutirão vai ser realizado no próximo sábado (20) para aplicar a dose de reforço da vacina contra a covid em pessoas que têm 18 anos ou mais e que já concluíram o ciclo vacinal há 5 meses. O mutirão foi organizado para atender à nova determinação do Ministério da Saúde, que ampliou o público apto a receber o reforço.

Cerca de 180 mil pessoas estão aptas para receber essa dose, informou o secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, em entrevista à TV Bahia, nesta quarta-feira (17). A decisão de realizar o mutirão aconteceu após uma reunião com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

"Eu estou entusiasmado porque acho que isso vai garantir uma segurança epidemiológica no verão", disse o secretário. Poderão tomar a dose de reforço todas as pessoas que têm mais de 18 anos e tomaram a segunda dose há cinco meses, incluindo as que tomaram a vacina da Janssen.

O mutirão da dose de reforço vai acontecer das 8h às 18h, em todos os postos de vacinação. A estratégia para organizar o público ainda será divulgada.

A prefeitura também vai realizar um mutirão para a aplicação da segunda dose, na próxima sexta-feira (19).