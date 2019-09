Salvador vai retomar destaque em turismo de eventos

O caminho é longo, as projeções são para o médio prazo, entretanto, há poucas dúvidas em relação à trajetória que será traçada para o turismo de eventos em Salvador a partir de dezembro, quando forem concluídas as obras de implantação do Centro de Convenções de Salvador. A multinacional francesa GL Events, empresa que venceu a licitação para operar o espaço pelos próximos 25 anos, acredita que a capital baiana vai retomar a terceira posição na captação de grandes eventos corporativos, com potencial para brigar com o Rio de Janeiro na disputa pelo segundo lugar. São Paulo deve permancer como a líder do ranking.

Segundo a direção da empresa, o acordo prevê dois repasses de R$ 50 milhões para a prefeitura, a título de outorga, além de pagamentos anuais correspondentes a 5% do faturamento bruto com a operação do local, a partir do 5º ano de contrato. “Além disso tudo, existe uma obrigação de investimento da concessionária estabelecida pelo município em R$ 14 milhões, que ainda estamos consolidando. Mas o importante é ressaltar que este volume de recursos que estamos nos comprometendo a investir demonstra o nosso nível de compromisso com Salvador”, destaca o diretor de desenvolvimento de negócios da GL Events, Rodolfo Andrade.



A previsão da empresa é que o contrato de concessão com a prefeitura seja assinado nos próximos dias.



O Centro de Convenções de Salvador está sendo preparado para abrigar até 14 mil pessoas, em até 56 áreas distintas e deve ser inaugurado até o final deste ano. “Nós acreditamos muito no equipamento que está sendo construído, mas, sobretudo, acreditamos demais no potencial do destino”, explica Andrade.

Ele crê que a construção do centro de convenções municipal vai fazer a cidade retomar a sua vocação para a recepção de grandes congressos, convenções e eventos de natureza corporativa. “Podemos trabalhar com grandes feiras também, mas este é um mercado bastante concentrado em São Paulo”, diz. Citando dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), ele conta que 75% dos eventos do tipo na América Latina acontecem na capital paulista. “Em Salvador, antes mesmo da conclusão da obra, já temos uma forte demanda comercial pelo espaço para convenções”, comemora.



Rodolfo Andrade acredita, ainda, que a agenda do espaço estará consolidada entre três e quatro anos. “Existe um prazo necessário para o alinhamento às agendas dos grandes eventos, que são anuais ou bienais e são projetados com alguma antecedência”, explica.



Na semana que vem, entre os dias 10 e 12, a GL participa do Imex América, um dos maiores encontros relacionados ao turismo de eventos do mundo. A direção da empresa pretende apresentar, com destaque, o Centro de Convenções de Salvador.

“Vamos realizar uma conferência de imprensa para falar sobre nossos produtos e apresentar o equipamento para o mundo”, destaca Andrade. “No primeiro momento, entendemos que é preciso fazer um esforço de marketing, pois se trata de um destino que está parado há cinco anos”, analisa o diretor da GL Events.



Diretor do grupo que ficará à frente da operação em Salvador, Ludovic Moullin, destaca o grande interesse do público estrangeiro, principalmente o europeu pela capital baiana. “Se nós analisarmos o cenário que está se desenhando para Salvador, percebemos que existem algumas ferramentas de trabalho bastante positivas à disposição. Uma delas é o aeroporto, mas a mais importante é o encantamento que a cidade desperta no turista estrangeiro, principalmente o europeu”, diz.



Moullin também cita como vantagem competitiva a expertise da GL Events mundialmente.

“Com o Centro de Convenções de Salvador, nós atingimos o nosso 50º equipamento do tipo. É óbvio que iremos utilizar a nossa força de rede para atrair público para lá”, afirma o diretor. “Se eu tenho um evento programado para Nova York ou Xangai, posso pensar em trazer ele para o Rio de Janeiro ou Salvador também”, completa.



O executivo diz que a prioridade do grupo será reforçar a busca por eventos que reforcem as características da capital baiana. “Nós estamos chegando a um destino com uma cultura muito rica, que é muito musical e tem uma gastronomia bastante marcante”, analisa.



A diretora regional da GL Events no Rio, Milena Palumbo, que recebeu a reportagem do CORREIO durante a realização da Bienal Internacional do Livro do Rio, explica que a atuação da empresa na Bahia deverá se dar do mesmo modo que acontece por lá. “Nós temos a concessão de espaços aqui (o Riocentro e a Jeunesse Arena), mas nós trabalhamos pela promoção do Rio de Janeiro porque o fortalecimento do turismo aqui fortalece a nossa atividade”, destaca. Segundo ela, a preocupação vai muito além da simples preocupação com a gestão dos espaços.

“Nossa atuação aqui no Rio resume bem como o a GL se posiciona. Nós entramos no país por causa do Panamericano, em 2007”, lembra. “Nosso trabalho no Rio mostra que só uma boa manutenção do prédio não é suficiente. É primordial conversar com o destino. No Rio, nós estamos sempre mapeando as oportunidades que existem na cidade e é isso o que faremos em Salvador”, diz.

* O repórter Donaldson Gomes viajou ao Rio a convite da GL Events