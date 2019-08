Salvador vai sediar feira de controle de pragas urbanas em agosto

A cidade de Salvador sediará nos dias 22 e 23 de agosto a maior feira de controle de pragas urbanas do Norte-Nordeste. Cerca de 20 expositores, de várias partes do país, vão apresentar produtos, serviços e novidades para o mercado de controle de pragas urbanas, como baratas, ratos e carrapatos no Gran Hotel Stella Maris.

O acesso à feira é gratuito, basta fazer um cadastro no site do evento. São esperados mais de 300 participantes, nesta que é a terceira edição do evento, organizado pela Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas (Aprag), em parceria com a AbcPrag, Associação Baiana de Controladores de Pragas.

Durante os dois dias serão abordados temas como a presença do Aedes aegypti no Nordeste, com destaque para a Bahia, que registrou 51.595 casos de dengue de dezembro de 2018 e julho deste ano, um aumento de 626,2%, quando comparado o mesmo período, entre os anos de 2017 e 2018.

SERVIÇO

O quê: EXPOPRAG Norte e Nordeste

Quando: 22 e 23 de agosto de 2019

Onde: Gran Hotel Stella Maris, Salvador

Inscrições pelo site - https://www.expoprag.com.br/