Salvador volta a receber cruzeiros marítimos a partir do mês que vem

A capital baiana volta a receber cruzeiros marítimos a partir do mês de dezembro. A retomada foi autorizada pelo governo federal nesta terça-feira (10). A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), também liberou os desembarques, desde que as empresas cumpram os protocolos sanitários.

Até março de 2021, já estão programados 25 desembarques do Grupo MSC Cruzeiros. Salvador e Maceió são as únicas capitais do Nordeste que retomarão a atividade. As informações são da Secretaria municipal de Comunicação.

“Estamos dando os primeiros passos, de uma forma segura, para a atração de turistas, entendendo que a retomada desta atividade vai movimentar a economia turística de Salvador. Esses turistas trazem recursos para a cidade e esse ciclo contribui para a garantia de empregos e renda dos soteropolitanos. Todas as empresas seguirão os protocolos de saúde estabelecidos pela Prefeitura”, reforçou o titular da Secult, Pablo Barrozo.

O secretário ressaltou a importância das obras de requalificação que a Prefeitura vem entregando nos últimos meses para estimular o turismo nesse momento de retomada. “A Cidade da Música (Casa dos Azulejos Azuis, no Comércio) será um grande equipamento turístico para a nossa cidade. É um prédio emblemático por si só e com a requalificação que estamos fazendo será um dos locais mais visitados. E ela será entregue em dezembro”. Também será inaugurado nos próximos dias o novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Elevador Lacerda.

Dados

De acordo com o "Estudo de Perfil e Impactos Econômicos no Brasil”, divulgado pela CLIA Brasil e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a temporada de cruzeiros 2019/2020 teve um impacto econômico total do setor de, aproximadamente, R$ 2,2 bilhões (7,6% superior ao resultado da temporada 2018/2019), com geração de mais de 33 mil empregos e movimentação superior a R$ 296 milhões em tributos. Os dados foram colhidos até março deste ano.