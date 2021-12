Salvador volta a registrar maior alta semanal de combustíveis entre as capitais do Brasil

A cidade de Salvador voltou a liderar uma lista pouco desejada pelo consumidor. Segundo os dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), na última semana, a capital baiana registrou a maior alta nos preços médios da gasolina e do óleo diesel B S-10 dentre todas as capitais do país, com elevações de 4,15% e 1,84%, respectivamente.

Nos 77 postos analisados em Salvador, o litro da gasolina foi vendido, em média, a R$ 6,956, com o preço máximo atingindo R$ 7,099. Já o litro do óleo diesel B S-10 registrou o valor médio de R$ 5,657, com máximo de R$ 5,899, entre 61 postos pesquisados.

O etanol, por sua vez, não deixou a desejar em relação ao aumento de preços. Vendido a uma média de R$ 5,761 em Salvador, o litro do composto sofreu um aumento de 1,77%, o segundo maior entre as capitais do país, na semana entre os dias 28 de novembro e 04 de dezembro. O primeiro lugar fica com Palmas (TO), que registrou alta de 2,39%.

O ponto de alívio se deu em relação ao gás de cozinha. Ainda de acordo com a ANP, o botijão de gás teve uma baixa de 0,79% em seu preço médio no período, sendo vendido a R$ 92,589. No entanto, foi possível encontrar o botijão a um preço máximo de R$ 102 na capital.