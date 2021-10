Salvador volta a sediar maior festival de hambúrguer do mundo

A capital baiana volta a sediar o Burger Fest, o maior festival de hambúrgueres do mundo. A 16ª edição do evento acontecerá, entre 1º e 30 de novembro, em 10 estados e no Distrito Federal, promovendo simultaneamente a cultura do burger de qualidade no formato presencial, delivery e take out.



Durante a ação, chefs e especialistas em hambúrguer vão abusar da criatividade e originalidade para elaborar uma receita inédita do sanduíche, utilizando ingredientes selecionados para garantir ainda mais sabor e uma experiência diferenciada para os burgers bovers.



"Criado para fomentar negócios, inspirações e novas experiências para o público, o festival valoriza ingredientes premium e neste momento visa auxiliar o segmento na recuperação da atividade econômica", afirma Claudio Baran, criador do festival, que complementa: "Depois de nove anos, o Burger Fest se mantém como principal incentivador do cenário atual de casas que servem hambúrgueres em seu melhor momento; nesta edição temos um propósito ainda maior: o apoio à retomada".



O festival já atingiu a marca de mais de 1,5 milhão de hambúrgueres consumidos, com aproximadamente 1.000 restaurantes espalhados pelo Brasil, gerando um valor de R$ 150 milhões em vendas. A criação e organização do Burger Fest é da Agência KRP que também assina os festivais Brunch Weekend, Sanduweek, Food Delivery Series e Semana do Hambúrguer.



Esta edição terá patrocínio Santander – o banco da gastronomia, Heinz – marca de Ketchup nº 1 do mundo, e apoio Getnet, Esfera e Ballantine´s - com seu produto de lançamento Ballantine´s Bourbon Finish. Os estabelecimentos participantes podem ser conferidos no site oficial.



