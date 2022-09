Salvador voltará a ter voos diretos de ida e volta para Montevidéu em 2023

Salvador voltará a ter voos diretos de ida e volta para Montevidéu, capital do Uruguai. A partir do dia 7 de janeiro, a Gol Linhas Aéreas retomará os trechos.

Os voos partirão de Salvador para o Uruguai nas noites de sábado, e o retorno de Montevidéu para a capital baiana ocorrerá nas madrugadas de domingo. A viagem será operada com a aeronave Boeing 737-800, que possui capacidade para 176 passageiros, e as passagens já estão à venda.

“Agora, somos a única companhia a oferecer a ligação direta entre a capital do Uruguai e um estado do Nordeste. Dessa forma, iremos incentivar o fluxo de clientes que viajam a passeio durante o verão, sejam uruguaios buscando as praias e os patrimônios históricos e culturais da Bahia, sejam baianos visitando as atrações dos nossos vizinhos”, disse o gerente de Planejamento de Malha Aérea da GOL, Bruno Balan.

O secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, que participou das negociações para a retomada da linha, comentou a decisão da empresa. “Já tínhamos atraído voos fretados do Uruguai para Salvador, mas a meta era o voo regular, que agora se concretiza pela determinação da GOL", disse.