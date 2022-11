Salvamar recebe novas bandeiras de identificação para as praias

Novas bandeiras de identificação serão colocadas nas praias de Salvador, informando os banhistas sobre os riscos na área. São 540 bandeiras, sendo 200 vermelhas, 200 amarelas, 70 verdes e 70 roxas.

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), recebeu, nesta segunda-feira (7), as novas bandeiras. Segundo o coordenador de Planejamento da Salvamar, Kailani Dantas, a nova forma de sinalização das praias vem para implementar o modelo nacional, seguindo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa). Antes, o órgão possuía apenas a bandeira amarela e vermelha, que sinalizavam atenção e perigo, respectivamente.

“Hoje, contamos com quatro tipos, que informam baixo risco (verde), médio risco (amarela) e alto risco (vermelha), além do informe de animais marinhos (roxa). As bandeiras verdes vêm com a intenção de sinalizar o local adequado para o banho, com maior segurança. Já as bandeiras roxas servem para alertar. Existem períodos em que as praias são infestadas por caravelas que causam acidentes e queimaduras, além de pinaúnas, cujo contato com os espinhos é muito doloroso”, disse Dantas.

Resgate

Neste mês de novembro, a Salvamar já contabilizou 16 resgates e 280 prevenções realizadas junto aos banhistas. Somente neste último sábado (5) e domingo (6), foram 57 prevenções promovidas na orla de Salvador.

A Salvamar dispõe de 270 agentes distribuídos em 35 postos, ao longo de 28 quilômetros de orla, no trecho entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga (próximo ao kartódromo). Outros quatro postos móveis atuam diariamente e servem também a eventos do Município. Os profissionais têm a missão de proteger e orientar banhistas e demais frequentadores.

A estrutura de atuação é composta por moto aquática, pranchões, pés-de-pato, máscaras de mergulho, respiradores, capacetes e botes. Os salva-vidas também realizam medidas preventivas, educacionais, de orientação e de salvamento em ambientes aquáticos, evitando afogamentos e preservando a vida de quem estiver em perigo.