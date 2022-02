Samara Felippo acusa Carlos Bolsonaro de expor suas filhas sem autorização

A atriz Samara Felippo acusou Carlos Bolsonaro de expor suas filhas ao postar um vídeo antigo, sem contexto, das três. Diz ainda que o vereador do Rio de Janeiro fez uso indevido da imagem dela e das crianças.

"Ele postou um vídeo meu com as minhas filhas no feed dele do Instagram, um vídeo de um ano atrás, que eu passei por uma situação muito difícil com elas e ele postou esse vídeo totalmente fora do contexto", afirma Samara.

Ela criticou o filho do presidente. "Para mim, é muito grave expor o filho dos outros, independente de ideologia, independente de política, de que lado estamos".

Samara disse que não tem intenção de ir à Justiça, nem criar uma guerra. Pediu que os seguidores denunciassem o vídeo para que ele não fique mais disponível na conta do vereador. "Desculpem pedir isso, mas foi a única forma que eu encontrei de poder derrubar o vídeo".

No vídeo, Samara e as filhas, de 12 e 8 anos, se abraçam usando máscara e sacos para se proteger. Na época, as meninas tinham voltado de férias e estavam com covid-19. Carlos repostou as imagens sem nenhuma legenda e os seguidores deixaram vários comentários criticando Samara.

"Aos que passaram a me seguir depois, explico rapidamente: sem ver minhas filhas há mais de 20 dias, elas voltaram das férias com Covid pra casa. Julho de 2021. Ainda com muitas dúvidas sobre essa doença, sem nenhuma dose da vacina, eu só queria abraçá-las e criei essa forma divertida e cheia de amor. Chorei dias seguidos nessa época", conta Samara.