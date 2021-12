Sammy, mulher de Pyong Lee, vai participar do BBB22, diz colunista

A influenciadora digital Sammy Lee, mulher de Pyong Lee, que já participou do Big Brother Brasil 20, é uma das integrantes do Camarote da próxima edição do reality. A informação, ainda não confirmada pela TV Globo, foi divulgada pelo colunista Leo Dias nesta quinta-feira (23).

Sammy já teria passado por todas as fases de entrevista que acontecem antes da definição dos candidatos e até já assinou o contrato com a emissora, diz o colunista.

O BBB21 começa no dia 17 de janeiro e, de acordo com Leo Dias, já conta com alguns famosos confirmados: Naiara Azevedo, Arthur Aguiar, Mari Saad e Ellen Roche.

Pyong Lee revela presente da esposa que produção do BBB20 o proibiu de usar

Sammy e Pyong chegaram a se separar após a participação do mágico no reality Ilha Record, mas reataram em seguida. Três participantes do programa revelaram a coluna do Leo Dias que Pyong Lee teria traído a esposa durante as gravações. Ele negou as acusações e a esposa chegou a defendê-lo, mas as cenas mostram Pyong embaixo do edredom com a participante Antonella Avellaneda.

Por meio dos stories no Instagram, a influenciadora que tem um filho com Pyong, Jake Lee, desabafou sobre a situação. "Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir pra mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais", postou. "Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa", completou Sammy.