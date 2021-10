Sampaio Corrêa x Vitória: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em situação crítica na Série B, o Vitória visita o Sampaio Corrêa nesta terça-feira (12), pela 30ª rodada da competição. Sem vencer há sete rodadas, o Leão precisa acabar com o jejum para não se complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento. O rubro-negro é o 18º colocado, com 26 pontos, enquanto o rival é o 10º, com 40 pontos. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre maranhenses e baianos terá transmissão dos canais SporTV, na TV fechada, e Premiere, no pay-per-view. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio Castelão, em São Luís. A bola rola a partir das 19h.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Watson (Maurício), Alan Godói (Joécio), Nilson Júnior e Alyson; Baraka, Ferreira (Márcio Araújo), Eloir e Nádson (Léo Artur); Ciel e Pimentinha. Técnico: Felipe Surian.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Roberto (Renan Luís); João Pedro, Bruno Oliveira e Eduardo; Fabinho, Manoel e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.

Arbitragem

Luiz Augusto Silveira Tisne apita o jogo, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Gizeli Casari (trio de Santa Catarina). O árbitro de vídeo (VAR) é Rafael Traci (SC).